Noch gute Chancen auf Ausbildungsplätze in vielen Bereichen

Teilen

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Auch wenn das neue Ausbildungsjahr bereits am 1. August gestartet ist, bestehen laut Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit in vielen Bereichen gute Chancen auf Lehrstellen. Ob im Einzelhandel oder Verkauf, als Bürofachkraft, als Fachkraft für Lagerlogistik, als medizinische Fachangestellte oder als Handelsfachwirt - Bewerberinnen und Bewerber sind in zahlreichen Betrieben und Einrichtungen willkommen.

Wiesbaden - Hintergrund ist, dass viele Unternehmen es schwer haben, ihre freien Ausbildungsplätze zu besetzen. Dazu trägt zum einen der demografische Wandel mit weniger Schulabgängern bei. Zum anderen bewerben sich viele von ihnen auf wenige, ihnen bereits bekannte Berufsbilder. Die Regionaldirektion rät diesen jungen Menschen, Kontakt zur Berufsberatung der Arbeitsagenturen aufzunehmen. Die Berufsberater wüssten auch, wo Ausbildungsplätze frei seien. dpa