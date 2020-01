Zug kollidiert mit Kran: Vier Gleisarbeiter in Nordhessen verletzt

In Nordhessen kollidiert ein Güterzug mit einem Baukran, dabei werden vier Gleisarbeiter verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei Bauarbeiten kollidiert Güterzug mit Baukran in Nordhessen

in Nordhessen Vier Gleisarbeiter wurden verletzt, der Lokführer hatte Glück

Sachschaden an Kran, Güterzug und Gleisen noch nicht beziffert

Bei Bauarbeiten am Bahnhof Eichenberg in Nordhessen ist am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein Güterzug mit dem Ausleger eines Baukranes kollidiert. Dadurch wurden vier Gleisarbeiter verletzt, zwei davon schwer.

Die Verletzten, alle im Alter zwischen 38 und 55 Jahren, wurden von der Feuerwehr Eichenberg gerettet und im Krankenwagen ins Göttinger Krankenhaus gebracht. Das berichtet die Bundespolizei.

Schadenshöhe noch unklar

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an Kran, Güterzug und Gleisen ist noch unklar. Der Kran war offensichtlich in das Profil des Nachbargleises geraten und wurde so durch den herannahenden Güterzug erfasst. Die betroffenen Gleise am Bahnhof Eichenberg in Nordhessen sind seit dem Unfall gesperrt.

Lokführer im Glück

Trotz Schnellbremsung konnte der 38-jährige Lokführer aus Bebra in Nordhessen die Kollision nicht mehr verhindern. Nur weil er sich im letzten Moment geduckt hatte, blieb er unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Bundespolizei Kassel ermittelt

Wie es zu dem Unfall in Nordhessen kam, ist noch unklar. Die Bundespolizeiinspektion hatte die Ermittlungen aufgenommen, sie dauern noch an. Sachdienliche Hinweise an Tel. 0561/816160 oder an www.bundespolizei.de.

Von Florian Künemund

