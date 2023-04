Novum bei „The Voice Kids“: Show nun mit „Knockouts“ - Alexandra aus Bad Nauheim im Team Lena dabei

Von: Hannah Köllen

In „The Voice Kids“ werden junge Gesangstalente gesucht. Jetzt gibt es in der Castingshow eine Neuheit. Auch ein junges Mädchen aus Bad Nauheim nimmt teil.

Bad Nauheim - Ob Rap, Pop oder Rock: Bei der Castingshow „The Voice Kids“ sind alle Musikrichtungen vertreten. Heute Abend (21. April) ab 20.15 Uhr zeigt Sat.1 die siebte Folge der mittlerweile 11. Staffel. Doch etwas unterscheidet die aktuelle Staffel von denen der letzten Jahre.

Los geht es auch heute Abend wie bereits in den vergangenen Folgen wieder mit den „Blind Auditions“. Noch drei Kandidaten müssen zeigen, was sie können - und hoffen, dass die Jury-Mitglieder nach dem Auftritt den roten Buzzer für sie drücken und sie in ihr Team holen.

Neuerung bei „The Voice Kids“: Jetzt mit „Knockouts“

Nachdem die drei Kandidaten ihre „Blind Audition“ abgeschlossen haben, geht es bei „The Voice Kids“ in der heutigen Folge mit den „Knockouts“ weiter. Diese sind ein absolutes Novum in der Castingshow!

Sie möchte gewinnen: Die 13-jährige Alexandra aus Bad Nauheim nimmt an der Talentshow „The Voice Kids“ teil. © SAT.1/ Claudius Pflug

Denn: In den vergangenen Staffeln traten die Kinder und Jugendlichen, die von den Coaches in ihre Teams gebuzzert wurden, in Battle-Paarungen, sogenannten „Battles“, gegeneinander an.

Die Zeit der „Battles“ ist vorbei: Seit dieser Staffel sind die „Battles“ durch die „Knockouts“ ersetzt.

So funktionieren die „Knockouts“ In den „Knockouts“ treten die Kinder und Jugendlichen alleine an. Jeweils fünf Kandidaten bilden eine Knockout-Gruppe. Jedes der vier Coaching-Teams betreut je drei Knockout-Gruppen. Aus jeder Knockout-Gruppe geht nur ein Gewinner hervor, sodass jedes Coaching-Team am Ende der „Knockouts“ drei Kandidaten ins Finale schickt.

13-jährige Alexandra aus Bad Nauheim bei „The Voice Kids“

Auch Alexandra aus Bad Nauheim (Wetteraukreis) muss sich in den „Knockouts“ noch beweisen. In der zweiten Folge am 17. März konnte die 13-Jährige die Jury mit ihrem Auftritt überzeugen. Alexandra performte das Lied „One“ der irischen Rockband U2. Damit wurde die Bad Nauheimerin Alexandra in der Show von „The Voice Kids“ Teil des Teams von Sängerin Lena Meyer-Landrut.

„Ich wollte immer Sängerin werden und deswegen ist es sehr wichtig für mich, dass zum ersten Mal zu erleben, wie es ist, wirklich vor einem richtigen Publikum auf der Bühne zu singen“, begründete die 13-Jährige ihre Teilnahme an der Castingshow.

Ihren ersten Auftritt hatte sie im Alter von neun Jahren auf einem Weihnachtsmarkt. Alexandra spielt in einer Musikschulband. Ihr größter Traum ist es, später einen eigenen Sportwagen zu besitzen.

Alexandra aus Bad Nauheim im Mai in den „Knockouts“ bei „The Voice Kids“ zu sehen

Die jungen Talente im Team von Sängerin Lena Meyer-Landrut werden bei den „Knockouts“ in Folge neun am Freitag, 5. Mai, zu sehen sein und um einen Platz im Finale singen - unter ihnen ist dann auch Alexandra aus Bad Nauheim.

Neben Alexandra sind auch noch weitere junge Talente aus Hessen bei der 11. Staffel von „The Voice Kids“ dabei. Unter ihnen sind die 11-jährige Joyce aus Ober-Ramstadt, Mathis und Luis (15+14) aus Eltville, die 10-jährige Daniella aus Kassel, Damian (11) aus Wiesbaden und Eywa (12) aus Weilmünster.