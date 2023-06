NVV: Weiterhin Zugausfälle von Nord- und Mittelhessen nach NRW – Personalmangel

Von: Caspar Felix Hoffmann

Verlängerte Streckensperrung zwischen Frankenberg und Korbach: Zugausfälle und Fahrplanänderungen bis Mitte Juli – Personalmangel und Bauarbeiten.

Kassel – Fahrgäste auf Bahnstrecken in Nord- und Mittelhessen mit Übergang nach Nordrhein-Westfalen müssen sich weiterhin auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Betroffen seien Züge der Kurhessenbahn, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) am Donnerstag (29. Juni) in Kassel mit. So müsse die Streckensperrung zwischen Frankenberg und Korbach (RB/RE97) bis einschließlich 14. Juli verlängert werden. Grund dafür sei eine „Störung im Bauablauf“.

Zugausfälle in Nord- und Mittelhessen – SEV mit geänderten Fahrzeiten und Haltestellen

Außerdem kommt es laut NVV zu Zugausfällen bei den Regionalbahnen zwischen Kassel und Korbach (RB4) sowie auf den Streckenabschnitten zwischen Frankenberg und Marburg (RB/RE97) und zwischen Marburg und Bad Laasphe (RB94). Zwischen Marburg und Brilon (RB/RE97) verkehren die Züge in einem anderen Rhythmus.

Die durchgehenden Regionalbahnen zwischen Marburg und Erndtebrück (RB94) fahren den Angaben zufolge planmäßig. Alle ausfallenden Bahnen sollen durch Busse ersetzt werden. Die Fahrzeiten und Haltestellen der Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) können jedoch von denen der Züge abweichen, so der NVV.

Informationen per Internet und Telefon Weitere Informationen erhalten Fahrgäste unter nvv.de/fahrplanauskunft, in der NVV-App und unter nvv.de/baustellen sowie beim kostenlosen NVV-Service-Telefon unter 0800 939 0800 (täglich erreichbar von 5 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 0 Uhr).

Zugausfälle in Nord- und Mittelhessen wegen Personalmangel und Bauarbeiten

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Korbach und Brilon (RB/RE97) verkehren die Züge laut NVV ohne Einschränkungen. Allerdings sei der Elleringhauser Tunnel in Brilon Wald noch bis voraussichtlich August wegen Bauarbeiten gesperrt. Deshalb gebe es zwischen Brilon Wald und Bestwig nur einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Gleiches gelte für die Züge zwischen Brilon Wald und Brilon Stadt (RE57).

Grund für die Einschränkungen bei der Kurhessenbahn sind laut NVV die weiterhin angespannte Personalsituation sowie Bauarbeiten. (cas)