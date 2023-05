Obdachloser nach Kopfverletzungen gestorben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein obdachloser Mann, der in Frankfurt mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, ist am Mittwochabend gestorben. Noch sei unklar, woher die Verletzungen am Kopf stammten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In Betracht komme sowohl ein Unfall als auch eine Straftat.

Frankfurt/Main - Der verletzte 48-Jährige estnischer Herkunft war laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch im Gutleutviertel gefunden worden. Zu dem Zeitpunkt sei keine Verständigung mit den Rettungskräften möglich gewesen, teilte die Polizei mit. Später habe sich sein Zustand verschlechtert. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizei melden. dpa