A3-Sperrung ab Samstagabend zwischen Offenbacher Kreuz und Obertshausen

Wegen eines Brückenabrisses kommt es Samstag und Sonntag zu einer Sperrung auf der A3 zwischen Offenbacher Kreuz und Obertshausen.

Offenbach - Wegen des Abrisses eines alten Brückenbauwerks wird die A3, zwischen Offenbacher Kreuz und Obertshausen, ab Samstag (15. Juli), 17 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen gesperrt sein, informiert die Autobahn GmbH des Bundes.

Sie geht davon aus, dass die Arbeiten bis Sonntag (16. Juli), 16 Uhr, abgeschlossen sein werden.

Für den Zeitraum der Abrissarbeiten werden die folgenden Umleitungen eingerichtet: Für die Richtung nach Köln wird über die U52 (ab Seligenstädter Dreieck), die U42 (ab Hanau) und die U54 (ab Obertshausen) zum Offenbacher Kreuz umgeleitet. Für die Fahrtrichtung Würzburg geht es über die U71 vom Offenbacher Kreuz bis zur Anschlussstelle Hanau.

Es gibt auch eine großräumige Umleitung: Diese führt ab dem Seligenstädter Dreieck über die A45 zum Gambacher Kreuz und dort über die A5 zum Frankfurter Kreuz.

Abriss einer mehr als 50 Jahre alten Stahlbeton-Brücke

Die Autobahn GmbH des Bundes informiert über Abrissarbeiten: „Die Abbrucharbeiten der rund 80 Meter langen Stahlbetonkonstruktion aus dem Jahr 1972 erfolgen in mehreren Phasen. Da in den seitlichen Überbauten in einzelnen Teilbereichen asbesthaltige Abstandshalter nachgewiesen wurden, müssen einzelne Segmente unter Einsatz von Kranfahrzeugen zurückgebaut werden. Die Träger werden dabei ausgehoben und für den Abtransport vorbereitet. Anschließend erfolgt der Rückbau der restlichen Brücke und der Widerlager. Die verwertbare Bausubstanz aus Stahlbeton wird sukzessive abgetragen, in die einzelnen Materialbestandteile zerlegt und für die Aufbereitung zur Wiederverwendung seitlich zwischengelagert. Zum Schutz der darunter befindlichen Fahrbahn wird ein Fallbett aus Sand aufgeschüttet.“