Unbekannter fährt nachts Ampel um und flüchtet - Polizei hat ersten Hinweis

In Obertshausen ist ein Unbekannter gegen eine Ampel gefahren und anschließend geflüchtet. Die Polizei findet am Unfallort erste Hinweise auf den Verursacher.

Obertshausen - Gleich zwei Unfälle sorgten in den vergangenen Tagen (25.09.2019 und 26.09.2019) für Polizeieinsätze in Obertshausen (Landkreis Offenbach). Zu einem Zusammenstoß mit einem Ampel-Mast kam es am frühen Donnerstagmorgen an der Landesstraße 3117. Der Vorfall soll laut ersten Erkenntnissen der Polizei zwischen Mitternacht und 1.45 Uhr passiert sein. Offenbar fuhr der bislang noch unbekannte Autofahrer und Unfallverursacher auf der Landesstraße und wollte dann an der Einmündung Heusenstammer Straße in diese einzufahren.

Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrzeughalter von der Fahrbahn ab und stieß dann mit dem Ampel-Mast zusammen. Nach dem Vorfall in Obertshausen machte sich der Autofahrer einfach aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Obertshausen: Unfall um Mitternacht - Auto stößt mit Ampel zusammen

Fahrzeugteile wurden nach dem Unfall durch die Beamten sichergestellt. Derzeit gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass ein BMW als verursachendes Fahrzeug in Frage kommt. Der Vorfall hatte auch für den morgendlichen Verkehr in Obertshausen Folgen. Am Donnerstag kam es zu einigen Behinderungen. Die Ermittler suchen nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

Am Mittwochabend sind bei einem anderen Unfall zwei Autofahrer zusammen gestoßen. Laut Polizei lief der Unfall folgendermaßen ab: Gegen 18 Uhr fuhr laut Polizei eine 54-Jährige Frau aus Obertshausen in ihrem schwarzen Range Rover die Straße "Im Hain" in Richtung Karlsplatz.

Obertshausen: Unfall mit zwei Autos - Vorfahrt missachtet

Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Frankfurter die Bettinastraße mit seinem blauen Renault Megane in Richtung der Straße "Im Hain". An der Kreuzung Betinnastraße und Im Hain kam es schließlich zum Unfall, weil die Frau aus Obertshausen die Vorfahrt des 45-Jährigen missachtet haben soll. Bei dem Crash wurden beide Autofahrer leicht verletzt und im Rettungswagen versorgt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 melden.

