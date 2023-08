Bundesweiter Vergleich: Hessen landet bei ÖPNV-Ranking im Mittelfeld

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Im ÖPNV-Ranking der Allianz Pro Schiene liegt Hessen mit seinem Haltestellennetz im bundesweiten Vergleich auf Platz 7. Spitzenreiter ist Berlin.

Frankfurt – Die Allianz pro Schiene hat auf Basis einer Datenerhebung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) ein ÖPNV-Erreichbarkeits-Ranking erstellt, das die Bus- und Bahnverbindungen in allen 16 Bundesländern vergleicht. Hessen liegt insgesamt im Mittelfeld. Im Ländervergleich belegt Hessen Platz 7, Spitzenreiter ist Berlin, Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern.

Das BBSR hatte ermittelt, wie viel Prozent der Bevölkerung im Jahr 2022 in fußläufiger Entfernung zu einer Bus- oder Bahnhaltestelle mit mindestens 28 Abfahrten in beide Richtungen an Werktagen wohnen. Daraus ermittelte die Allianz pro Schiene die „zumutbare Erreichbarkeit“. Diese sei gegeben, wenn Bushaltestellen maximal 600 Meter und Bahnhaltestellen maximal 1.200 Meter entfernt sind.

Eine U-Bahn in Frankfurt. (Symbolbild) © Hannes P. Albert / dpa

Ein Blick auf das Ranking macht aber auch deutlich, dass nicht alle Bundesländer in Deutschland pauschal miteinander verglichen werden können. So stehen mit Berlin, Hamburg und Bremen drei Stadtstaaten an der Spitze. Am Ende der Tabelle finden sich dagegen Flächenländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Niedersachsen, die ganz andere Antworten auf die Frage nach der ÖPNV-Erreichbarkeit finden müssen.

ÖPNV-Ranking: Erreichbarkeit von Bus und Bahn im Bundesländervergleich

Berlin Hamburg Bremen Saarland Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Hessen Sachsen Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein Sachsen-Anhalt Thüringen Brandenburg Niedersachsen Bayern Mecklenburg-Vorpommern

Betrachtet man die einzelnen Städte im Detail, so liegt Bonn an der Spitze. Die ehemalige Bundeshauptstadt überzeugt mit einer ÖPNV-Erschließung von 99,95 Prozent. Dahinter folgen Mainz, Offenbach sowie Frankfurt aus dem Rhein-Main-Gebiet, das nordhessische Kassel landet auf Platz 7.

Auch bei den Landkreisen schneidet Hessen gut ab: Der Main-Taunus-Kreis belegt mit einer Erreichbarkeit von 99 Prozent den zweiten Platz, gefolgt von den Landkreisen Offenbach und Groß-Gerau auf den Plätzen drei und vier. Hessen ist weder in der Liste der schwächsten kreisfreien Städte noch in der Liste der schwächsten Landkreise vertreten. (cas)