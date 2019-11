Offenbach: 80-Jährige fährt Mutter mit Kind an

Zu einem Unfall kam es am späten Mittwochnachmittag auf der vierspurigen Bieberer Straße in Offenbach. Dabei wurde eine Mutter schwer verletzt.

Offenbach - Am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr lief nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine 38-Jährige aus Egelsbach mit ihrem 5-jährigen Kind auf dem Arm im Bereich der 260er-Hausnummern über die vierspurige Bieberer Straße. Dabei wurde sie vom Mercedes einer 80-jährigen Offenbacherin erfasst.

Die Mutter wurde durch den Zusammenstoß schwer, ihr Sohn leicht verletzt: Die 38-Jährige aus Egelsbach erlitt an beiden Beinen eine Oberschenkelfraktur. Mutter und Kind mussten in ein Offenbacher Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrerin des Fahrzeugs erlitt einen Schock.

Offenbach: Mutter war wohl unaufmerksam

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich die Autofahrerin an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten – weil die Fußgängerin die Straße weder an einem Zebrastreifen noch an einer Ampel überquerte, hatte die Fahrerin sie in der Dunkelheit wohl zu spät bemerkt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

