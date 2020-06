Schlägerei am Busbahnhof - Passanten mit mutiger Aktion

Am Busbahnhof in Offenbach greift die Gruppe den Jugendlichen und seine Freunde an.

Ein 15-Jähriger aus Offenbach wartet mit seinen Freunden am Bahnhof Offenbach auf seinen Bus. Plötzlich werden sie angegriffen.

Jugendliche werden von einer anderen Gruppe angegriffen, während sie auf ihren Bus in Offenbach warten

Nach dem Einschreiten durch Passanten fliehen die Angreifer aus Offenbach

Offenbach - Ein 15-jähriger Jugendliche aus Offenbach wartete am Sonntagnachmittag (28.06.2020) mit seinen Freunden am Busbahnhof in Offenbach auf eine Buslinie, um damit in Richtung Tempelsee zu fahren. Plötzlich wurden sie von einer anderen Gruppe Jugendlicher angegriffen. Es kam zu einer Schlägerei kam.

Offenbach: Angreifer entdecken Jugendlichen und beginnen Schlägerei

Die angreifenden Jugendlichen waren ebenfalls mit einem Bus unterwegs und stiegen am Nachmittag gegen 17.15 Uhr am Bahnhof in Offenbach aus. Dort sahen die Angreifer den 15-jährigen Jugendlichen aus Offenbach am Gleis stehen, den sie laut der Polizei Südosthessen flüchtig kennen. Nachdem sie den Jugendlichen und seine Freunde entdeckten, gingen sie sofort auf die Gruppe los und begannen eine Schlägerei. Dabei schlugen sie mehrfach mit ihren Fäusten auf die Köpfe des 15-jährigen Jungen aus Offenbach und seine Freunde ein.

Offenbach: Polizei bittet nach der Schlägerei um Zeugenhinweise

Erst nachdem Passanten die Schlägerei am Bahnhof in Offenbach sahen und eingriffen, ließen die Angreifer von der Gruppe ab. Sie flüchteten anschließend in Richtung Mittelseestraße und sind seitdem nicht aufzufinden. Daher bittet die Polizei Südosthessen nun um Hinweise von Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben. Sie sollen sich an das 2. Polizeirevier wenden unter der Nummer 069 8098-5200.

Schlägerei in Offenbach: Gründe sind bisher nicht bekannt

Wieso die Jugendlichen den 15-jährigen Jugendlichen und seine Freunde aus Offenbach am Bahnhof angriffen, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

