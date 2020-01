Dauereinsatz: Brände halten Feuerwehr an Silvester und Neujahr nachts in Atem

In Rodgau hat in der Neujahrsnacht ein Carport gebrannt.

Feuerwehr und Polizei sind an Silvester und Neujahr in Hessen im Dauereinsatz. In Darmstadt, Rodgau, Offenbach und Neu-Isenburg gibt es zahlreiche Brände.

Update vom Mittwoch, 01.01.2020, 15.16 Uhr: In der Neujahrsnacht ist die Feuerwehr bei einem Brand in Rodgau im Einsatz gewesen. An der Fichtenstraße in Rodgau-Dudenhofen brannte gegen 1 Uhr ein Carport. Das Feuer griff auf ein Wohnhaus über, die Feuerwehr konnte den Brand am Wohnhaus jedoch schnell löschen. Unter dem Caport befanden sich zwei Autos, die das Auto komplett zerstörte. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr in Darmstadt in Silvesternacht im Einsatz

Update vom Mittwoch, 01.01.2020, 14.29 Uhr: Die Feuerwehr in Darmstadt ist in der ersten Nacht des Jahres zu 18 Einsätzen ausgerückt. Bei den Einsätzen gab es keine Verletzten. Neben einem Feuer auf einem Balkon an einem Hochhaus in Eberstadt, brannten über das Stadtgebiet verteilt, insgesamt drei Fahrzeuge und mehrere Müllcontainer. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr, von zusammen 25 Einsatzkräften, der Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt, Arheilgen und Eberstadt. Der Rettungsdienst wurde zu 56 Notfällen gerufen, auch hier gab es keine schwereren Verletzungen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 01.01.2020, 11.37 Uhr: Offenbach/Darmstadt/Neu-Isenburg – An Silvester und Neujahr haben Feuerwehr und Polizei in Hessen viel zu tun gehabt. In Offenbach, Darmstadt und Neu-Isenburg erlebten die Einsatzkräfte eine unruhige Nacht. Eine Übersicht.

Offenbach: Feuerwehr fährt 19 Einsätze in der Silvesternacht

In Offenbach ereigneten sich in der Silvesternacht 19 Einsätze, zu denen die Feuerwehr ausrückten musste. Es brannten fünf Pkw an vier verschiedenen Einsatzstellen. Außerdem waren Müllbehälter, Altkleidercontainer sowie Unrat in Brand geraten und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden, teilte diese mit.

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die drei Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Offenbach von den ehrenamtlichen Helfern alarmbereit besetzt worden. Phasenweise waren sie komplett im Einsatz. An keiner der vorgenannten Einsatzstellen wurden Personen verletzt. Für den Rettungsdienst war es eine Silvesternacht mit normalem Einsatzaufkommen.

Neu-Isenburg: Feuerwehr rückt kurz nach Neujahr das erste Mal aus

In Neu-Isenburg führte der erste Einsatz im Jahr 2020 die Feuerwehr um 0.06 Uhr in die Bahnhofstraße. Auf einem Balkon hatte sich, möglicherweise durch einen Feuerwerkskörper, der Inhalt eines Blumenkübels entzündet. Da der Bewohner nicht zu Hause war, wurde der Kübel aus einer Drehleiter heraus mit kleinem Löschgerät nachgelöscht. Der Einsatz der 14 Helfer, die mit zwei Fahrzeugen angerückt waren, war um 0.35 Uhr beendet.

In den darauffolgenden Stunden galt es noch in der Stieglitzstraße im Stadtteil Gravenbruch in Neu-Isenburg und in der Hugenottenallee jeweils einen Müllbehälter zu löschen. Eine „Brandnachschau“ im Bereich Anny-Schlemm-Straße verlief dagegen ergebnislos. Zwischenzeitlich hatte die Brandmeldeanlage in der Küche des „Güterbahnhofs“ in der Carl-Ulrich-Straße in Neu-Isenburg am Neujahr aus unklarer Ursache Alarm geschlagen. Kurzzeitig wurden erhöhte CO-Werte festgestellt, weshalb der Versammlungsraum geräumt wurde. Die Werte sanken allerdings innerhalb kurzer Zeit wieder ab.

Darmstadt: Autos stehen in Flammen - Hoher Schaden am Neujahrsmorgen

In Darmstadt standen am frühen Neujahrsmorgen (01.01.) gegen 1 Uhr, vier Autos in der Darmstädter Havelstraße und Kirschenallee in Flammen. Aus bisher nicht bekannter Ursache gerieten in der Havelstraße ein BMW, in der Kirschenalle drei Klein-LKW/ Sprinter auf dem Gelände einer Autovermietung in Brand. An dem BMW entstand ein Sachschaden von zirka 5000 Euro, die drei Klein-LKW wurden völlig zerstört, der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf zirka 120.000.- Euro. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg übernehmen.

Kurz nach Beginn des Neuen Jahres, am Mittwoch (01.01.) um 00:08 Uhr, meldete ein Nachbar in Griesheim einen Dachstuhlbrand an einem gegenüberliegenden Wohnhaus in der Schöneweibergasse. Die drei Bewohner (Ehepaar mit 12-jährigem Kind) hatten das Gebäude bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Der 34-jährige Mann hatte sich beim Löschversuch eine leichte Brandverletzung an der Hand zugezogen und musste deswegen in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht werden.

Griesheim: Haus ist nach Brand unbewohnbar

Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die Frau und das Kind sind für die Nacht bei Bekannten untergekommen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Griesheim dauerten insgesamt mehr als zwei Stunden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Donnerstag durch die Kriminalpolizei weitergeführt. chw

