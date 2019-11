Kilometer- und Grundpreis erhöht: Taxifahren wird teurer

Die Preise für das Fahren mit einem Taxi waren in Offenbach seit 2014 unverändert - jetzt wird es teurer.

Wer in Offenbach mit dem Taxi fährt, muss künftig mehr zahlen. Sowohl der Grundpreis, als auch die Kilometerpauschale sind teurer geworden.

Offenbach - Seit 2014 beträgt der Grundpreis einer Fahrt mit dem Taxi vier Euro – künftig sollen es 4,50 Euro sein. Auslöser für die Erhöhung ist ein Antrag der Taxi-Unternehmen unter Hinweis auf die steigenden Kosten für Personal durch den Anstieg des Mindestlohnes, höhere Kraftstoffpreise sowie steigende Fixkosten bei Versicherungen und Fahrzeugen. Ursprünglich sollte der Grundpreis auf fünf Euro steigen – nach Anhörung der IHK wurde als Kompromiss der Preis dazwischen gewählt.

Wer künftig zwischen 6 und 22 Uhr in Offenbach (Hessen) ein Taxi nutzt, zahlt pro gefahrenem Kilometer nach dem neuen Tarif 1,85 statt bisher 1,75 Euro. Nach 22 Uhr wird weiterhin ein Nachtzuschlag von zehn Cent erhoben: Der Kilometer kostet dann 1,95 Euro. Anfahrtskosten werden nicht berechnet. Für das Warten können jedoch 50 Cent pro Minute erhoben werden.

Die Preise werden aus Gründen der Transparenz in jedem Taxi per Aufkleber bekannt gemacht – in deutscher und englischer Sprache. Mit dem neuen Tarif liegt Offenbach im Vergleich zu anderen Städten im Mittelfeld.

Zum Angebot der Taxi-Unternehmen zählen auch Groß-Taxis. Hier darf ab dem fünften Fahrgast zusätzlich zum Fahrpreis noch ein Zuschlag von sieben Euro erhoben werden.

Für jeden weiteren Fahrgast fällt ein Euro an. Verlässt das Taxi für eine Fahrt das definierte Pflichtfahrgebiet, kann der Fahrpreis frei verhandelt werden. Allerdings muss der Fahrer in Offenbach den Kunden darauf vor Fahrtantritt hinweisen.

Wer Personen in Offenbach im Taxi befördert, aber sich nicht an den Taxi-Tarif hält, begeht übrigens eine Ordnungswidrigkeit. Das gilt auch, wenn die Fahrpreisanzeige ausgeschaltet wird. Ordnungswidrigkeiten können Taxi-Unternehmen teuer zu stehen kommen und zu Geldbußen von bis zu 10 000 Euro führen. pso

