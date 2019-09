Großrazzia in Shisha-Bars und Wettbüros

Im Westkreis Offenbach kontrollierte die Polizei fast 130 Personen. Das Ergebnis ist überraschend.

Langen/Egelsbach/Dreieich – Bei einer stundenlangen Großrazzia hat die Polizei am Dienstagabend (10.09.2019) im Westkreis Offenbach Shisha-Bars, Spielhallen, Wettbüros und ähnliche Etablissements unter die Lupe genommen.

In mehreren Lokalitäten in Langen, Egelsbach und Dreieich wurden dabei zwischen 19.30 und 2.30 Uhr knapp 130 Personen kontrolliert. Zudem schauten sich die Beamten fünf Fahrzeuge genauer an.

Offenbach: keine Verstöße festgestellt

„Erfreulicherweise“, so eine Polizeisprecherin, seien dabei keinerlei Verstöße festgestellt worden. Bei der siebenstündigen Razzia waren sowohl uniformierte als auch Kräfte in Zivil im Einsatz.

Die genaue Anzahl wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Unterstützt wurden die Polizisten der Station Langen von der Hessischen Bereitschaftspolizei.

Von Markus Schaible