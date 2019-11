Busfahrer-Streiks in Offenbach: Welche Linien betroffen sind

Die Busfahrer in Hessen streiken. Auch in Offenbach fallen etliche Busse aus.

Update vom Dienstag, 19.11.2019, 7.09 Uhr: Im Liniennetz der Offenbacher Stadtbusse kommt es seit Betriebsbeginn um 4 Uhr am Dienstagmorgen (19.11.2019) zu Komplettausfällen. Das teilt die Stadt Offenbach mit. Grund der unbefristete Streik der Busfahrer in Hessen.

Betroffen sind in Offenbach demnach alle neun Stadtbuslinien (101 bis 108 und 120) der OVB. Wie die Stadt informiert, könne der Schülerverkehr derzeit trotz des Streiks aufrechterhalten werden. Die Schülerverkehr-Linien V1, V5, V6, V7, V10 und V20 verkehren nach Fahrplan.

Im Landkreis Offenbach sind laut RMV die Expressbuslinien X17, X19, X64, die Linien 653, 662, 663, die Linie OF-50 und die Nachtbuslinien n65, n71 und n72 vom Streik betroffen. Voraussichtlich fahren sollen die Linien OF-95 und OF-96.

Alle aktuellen Informationen zum Busfahrer-Streik in Hessen gibt es in unserem News-Ticker.

Streik von Busfahrern in Offenbach: Ausfälle und Behinderungen

Erstmeldung vom Freitag, 15.11.2019, 13.08 Uhr: Offenbach – Wegen des drohenden Busfahrer-Streiks in Hessen rechnet die Stadt Offenbach (Hessen) in der kommenden Woche mit massiven Ausfällen im Liniennetz der Stadtbusse. Das teilte die Pressestelle der Stadtwerke Offenbach am Freitag (15.11.2019) mit. Betroffen sind demnach voraussichtlich alle neun Stadtbuslinien (101 bis 108 und 120) der Offenbacher Verkehrs-Betriebe (OVB).

Im Falle eines Busfahrer-Streiks in Hessen wolle man "nach Möglichkeit" zumindest den Schülerverkehr in Offenbach aufrechterhalten, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Linien V1, V5, V6, V7, V10 und V20 sollen demnach weiter von Bussen bedient werden.

Busfahrer-Streik in Offenbach (Hessen): MMO und OVB sind betroffen

Der erneute Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi richtet sich in Offenbach nach Angaben der Stadt unter anderem an die Beschäftigten der MMO Main Mobil Offenbach GmbH. Die MMO ist ein Tochterunternehmen der OVB.

In welchem Umfang und wann genau die Busfahrer in Hessen streiken, ist derzeit noch unklar. Details sollen in Kürze folgen. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den privaten Busunternehmen in Hessen sind in der fünften Verhandlungsrunde gescheitert.

Die Busfahrer hatten den Druck auf Arbeitgeber bereits vor der Verhandlung erhöht: Bei einer Urabstimmung votierten sie zu 99,5 Prozent für unbefristete Streiks.

Busfahrer-Streik in Offenbach (Hessen): Stadtwerke bitten vorab um Verständnis

Die Stadtwerke Offenbach bitten die Fahrgäste bereits vorab um Verständnis, sollte es wegen eines hessenweiten Streiks zu Problemen im Busverkehr Offenbachs kommen. Tagesaktuelle Informationen zu den Auswirkungen des Busfahrer-Streiks in Offenbach finden die Fahrgäste auf der Homepage der Stadt.

Bereits am 27. September und am 1. November waren in Hessen bei einem Warnstreik der 4400 Busfahrer schwerpunktmäßig im Rhein-Main-Gebiet sowie auch in Gießen zahlreiche Busse in den Depots geblieben. Davon betroffen waren Zehntausende Pendler. Die Straßenbahnen, S-Bahnen und Züge waren und sind nicht betroffen.

