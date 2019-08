Brandstiftung in Offenbach-Bieber? Kripo sucht Zeugen

Das leerstehende Gebäude in Offenbach-Bieber brannte in der Nacht zu Montag lichterloh.

Feuer in Offenbach-Bieber: Ein Wohnhaus hat lichterloh gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Update vom Dienstag, 27.08.2019, 13.17 Uhr: Nach dem großen Brand in Offenbach-Bieber in der Nacht auf Montag (26.08.2019) bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise von Zeugen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 069/8098-1234 melden.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Nachfrage sagte, sei die Schadenshöhe noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Erstmeldung vom Montag, 26.08.2019, 9.02 Uhr: Offenbach-Bieber - Großeinsatz der Feuerwehr in Bieber-Nord: In der Nacht zu Sonntag ist in der Philipp-Ullrich-Straße ein Wohngebäude vollständig in Brand geraten. Das freistehende, dreigeschossige Haus brannte über alle Etagen, die Feuerwehren aus Offenbach und Obertshausen waren mit über 40 Einsatzkräften vor Ort.

Offenbach-Bieber: Großeinsatz der Feuerwehr

Obwohl es sich um ein leerstehendes Gebäude handelt, gingen die Feuerwehrleute zunächst davon aus, dass sich Personen im Innern befinden könnten, da das Haus gelegentlich von Obdachlosen bewohnt wird. Glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Feuers niemand vor Ort. Die Feuerwehrleute waren bis tief in die Nacht im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Bis in den Vormittag rückten die Einsatzkräfte im Anschluss zwei weitere Male aus, um mögliche Glutnester zu eliminieren.

Anwohner melden Rauchgeruch

Mehrere Anwohner meldeten sich wegen starken Rauchgeruchs bei der Leitstelle der Feuerwehr. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, auch da sich das Gebäude nicht in einem Wohngebiet befindet. Die Ursache des Brands ist noch völlig unklar. Da aktuell auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei.

