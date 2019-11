Brandserie in Offenbach: Zwei Feuerwehrmänner festgenommen  

Im Kreis Offenbach kam es in den vergangenen Monaten zu einer Brandserie - vor allem an Gartenhütten. Jetzt hat die Polizei zwei Feuerwehr-Männer festgenommen.

Die Polizei hat in Offenbach zwei Männer von der Feuerwehr festgenommen. Sie werden verdächtigt, eine Reihe von Bränden im Kreis Offenbach gelegt zu haben.

Offenbach - In Offenbach hat es in den letzten Monaten, ja sogar den letzten Jahren immer wieder gebrannt und immer wieder ging man von Brandstiftung aus. Mehrere Gartenhütten, Mehrfamilienhäuser und auch Holzzäune fielen dem mutmaßlichen Feuerteufel zum Opfer. Jetzt hat die Polizei am vergangenen Donnerstagmittag (31.10.2019) zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich bei den Beschuldigten um Männer aus der Feuerwehr Rumpenheim.

Vergangene Woche nahm unsere Kripo einen 20- & 21-Jährigen aus #Offenbach vorläufig fest.



Sie stehen im Verdacht, einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelegt zu haben und sollen für weitere Brände verantwortlich sein.



Beide sind in U-Haft.



Infos:

➡https://t.co/3Ub8eDvM5g pic.twitter.com/snRTk41zZg — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) November 5, 2019

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Offenbach haben zwei junge Männer aus Offenbach in Gewahrsam genommen. Sie sind 20 und 21 Jahre alt und dringend tatverdächtig, am Donnerstag (31.10.2019) in den frühen MorgenstundenFeuer in einem Mehrfamilienhaus im Offenbacher Stadtteil Bürgel gelegt zu haben. Der Brand brach gegen 01.20 Uhr im Keller des Hauses aus, dabei wurden vier der 28 Hausbewohner leicht verletzt.

Brand-Serie Offenbach: Zwei Männer der Feuerwehr verdächtigt

Zudem sollen die beiden Männer im August und September 2019 vier Gartenhütten, ein leerstehendes Mehrfamilienhaus sowie einen Holzzaun im Bereich Offenbach am Main in Brand gesetzt haben. Die Polizei ermittelt weiterhin, ob die Verdächtigen für eine Vielzahl weiterer Gartenhüttenbrände im Bereich Bürgel und Rumpenheim verantwortlich sind. Von 2015 bis 2019 legten Unbekannte dort immer wieder vorsätzliche Brände. Der verursachte Schaden bei diesen Bränden liegt nach Angaben des Polizeipräsidiums Südosthessen im mittleren sechsstelligen Bereich.

Offenbach: Brandstiftung mit versuchtem Mord - Feuerwehr verdächtigt

Die Ermittler der Kriminalpolizei als auch die Feuerwehr Offenbach hatten bereits seit längerer Zeit den Verdacht, dass die mutmaßlichen Brandstifter aus den Reihen der Feuerwehr Rumpenheim kommen könnten. Deswegen habe man die Ermittlungsarbeit auch in diese Richtung intensiviert, sodass letztlich der Brand in dem Mehrfamilienhaus am 31. Oktober zur Festnahme der beiden Männer führte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht gegen die Tatverdächtigen Haftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchten Mordes. Die beiden Männer wurden nach der richterlichen Vorführung in Haft genommen.

aba