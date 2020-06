Hitziges Bürgergespräch zu den Problemen im Senefelderquartier

Im Senefelderquartier in Offenbach türmt sich Müll, immer wieder kommt es zu Schlägereien. Eine Lösung scheint in weiter Ferne.

Offenbach – Ein Park inmitten eines dicht bebauten Wohnviertels: Was als bereichernde Freifläche für Freizeit und Erholung angedacht war, hat über die vergangenen Jahre für reichlich Unmut und Ärger bei den Bewohnern des Senefelderquartiers gesorgt. Verschmutzung, Lärmbelästigung und Unsicherheit beschränken sich allerdings nicht nur auf den Rolandpark zwischen Christian-Pleß- und Gustav-Adolf-Straße, sondern erstrecken sich mittlerweile auch auf weitere Teile des Viertels. Am Freitagnachmittag hatte das dortige Quartiersmanagement, die Stabsstelle „Sauberes Offenbach“ und der ESO Stadtservice gemeinsam mit Stadträtin Sabine Groß (Grüne) zu einem Bürgergespräch an Ort und Stelle eingeladen.

Angesichts des überaus unfreundlichen Wetters wird der Treffpunkt auf das obere, überdachte Deck des Parkhauses der Rolandpassage verlegt – ein Ort, der mit Schmutz, Abfall und dem Gestank von Urin und Marihuanaschwaden den Inhalt des Lokaltermins treffend wahrnehmbar macht. Zeitweise um die 30 Bürger versammeln sich hier zu der von Quartiersmanager Michael Englert geleiteten Runde und machen ihrem Ärger Luft.

Es beginnt gleich ziemlich hitzig: „So dreckig, wie unsere Straße jetzt ist, war sie noch nie“, erklärt ein Anwohner und reißt damit das Müllproblem als eine der Hauptschwierigkeiten an. Obwohl täglich sauber gemacht werde, wie eine Bewohnerin bezeugt, könne sie laufend beobachten, wie kurz nach der Reinigung Kinder und Jugendliche ihren Abfall achtlos wegwerfen, trotz vorhandener Mülleimer. Außerdem werde ständig rund um die Sitzbänke auf den Boden gespuckt.

Kathrin Kaiser vom Stadtservice bestätigt die offensichtliche Machtlosigkeit in dieser Sache: „Wir sind täglich zum Reinigen da, aber die Leute kümmern sich nicht darum.“ Als Bürger selbst die Initiative zu ergreifen und die zumeist jugendlichen Müllverursacher auf ihre Vergehen aufmerksam zu machen, führe gleich zum nächsten Problem, wie ein weiterer Anwohner berichtet: Das könne „böse enden“, es herrsche kein Unrechtsbewusstsein, erklärt er und schlägt als Maßnahme „deutliche Konsequenzen für Vergehen“ vor, außerdem verstärkte Kontrollen als enges und regelmäßiges Monitoring - und auch „relativ drastische Maßnahmen für Eltern“.

+ Konzeptionell eine grüne Oase, im Alltag eine Problemfläche: der Rolandpark. © Schuba

Hier müsse aber weitergedacht werden, mit der Frage, wie Jugendliche anderweitig abzuholen seien. Doch selbst, wenn beispielsweise ein Jugendzentrum etabliert werden würde, würde die Jugend nicht aus dem Park verschwinden, dämpft Stadträtin Sabine Groß die Erwartungen. Trotzdem passiere etwas, sagt Englert : Das Jugendamt habe bereits eine Stelle für einen Sozialarbeiter ausgeschrieben, was sich allerdings nicht zuletzt durch einen bereits gefundenen, aber kurzerhand wieder abgesprungenen Kandidaten in die Länge ziehe.

Offenbach: Schlägereien im Senefelderquartier

Immer wieder höre sie drastische Beleidigungen und werde Zeugin von Schlägereien, klagt eine andere Anwohnerin: „Wenn es nach mir ginge, könnte der Park weg.“ Er biete kein Umfeld, in dem Kinder unbehelligt spielen oder eine vernünftige Sprache erlernen könnten. Den Vorschlag, eine Firma einzustellen, die für Sauberkeit, Sicherheit und Ruhe sorgt, lehnt Englert ab: Solches Personal sei nicht pädagogisch geschult, so dass dadurch die Situation noch verschärft werden könnte.

Etliche Probleme, die größtenteils miteinander zusammenhängen, gehören im und rund um den Park mittlerweile zum Alltag, etliche Bewohner haben schon Polizei und Ordnungsamt verständigt. Drogenhandel auf dem Parkdeck, Alkoholmissbrauch oder gebrauchte Spritzen im Sandkasten - alleine werden die Anwohner der Lage nicht Herr: „Sie müssen vor Ort sein, das geht nicht, dass man das den Bürgern überlässt.“

Beschwichtigende Worte von Sabine Groß empfindet ein Mann als „eine Art Beruhigung, aber Sie tun im Grunde genommen wenig oder nichts.“ Zwar will Englert das „trotz allem Verständnis für fünf Jahre Stress“ nicht so stehenlassen - ein richtiger Dialog will sich aber an diesem Nachmittag nicht so recht einstellen. Zu groß scheint der Redebedarf der Bürger, die sich ihren Frust von der Seele laden: „Die Menschen fühlen sich hier unwohl“, erklärt einer von ihnen und prangert angesichts der „extrem hohen Grundsteuer“ an: „Da kann man doch erwarten, dass die Stadt sich darum kümmert.“

VON JAN SCHUBA

