Offenbach: Investoren spüren letzte Freiflächen auf

Manch einem hat es ziemlich wehgetan, als 2016 der alte Verkaufspavillon des Blumengeschäfts Elsässer an der Waldstraße abgerissen wurde. Der abgerundete und teilweise verkachelte 50er-Jahre-Bau mit seinen zeittypischen goldfarbenen Fensterrändern war ein architektonisches Kleinod. Doch dem Druck auf dem Offenbacher Wohnungsmarkt konnte das Gebäude, das nicht denkmalgeschützt war, nicht standhalten. Es wurde abgerissen. Jetzt – nach drei Jahren Wildwuchs auf der Brache und einem Investorenwechsel – haben die Bauarbeiten begonnen. Laut der Groß-Umstädter Firma FG Hausbau sollen dort in drei Gebäuden 42 Eigentumswohnungen entstehen. Ursprünglich waren 31 geplant. Die Vorarbeiten auf dem neben dem marokkanisch-islamischen Kulturzentrum gelegenen Grundstück haben begonnen.

+ Die Fertigstellung einiger Wohnungen im „Seerosengarten“ verzögert sich wegen eines Brands. © Monika Müller

Das Beispiel zeigt: Längst ist das Wachstum der Stadt mit ihren mittlerweile fast 140 000 Einwohnern nicht mehr auf die Innenstadt und Szeneviertel wie das Nordend oder auf Neubaugebiete wie „An den Eichen“ beschränkt. Heute wird in Offenbach fast überall gebaut, und so kommen auch bislang eher locker bebaute Quartiere wie das Musikerviertel, der Buchhügel oder das Lindenfeld – die Gegend zwischen Bahntrasse und Hessenring, wo auch der Blumenpavillon stand – in den Fokus der Investoren.