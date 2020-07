Großeinsatz am Main zwischen Offenbach, Mühlheim und Maintal: Das ist der Hintergrund

Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort

Am Dienstagabend suchen Boote den Main nahe Offenbach, Mühlheim und Maintal ab. Die Feuerwehr und andere Rettungskräfte sind vor Ort. Am späten Abend steht fest, was los war.