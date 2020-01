Anwohner hören Schüsse: Polizei leitet Fahndung ein

Nachdem Anwohner der Mainstraße in Offenbach Schüsse gehört haben, ermittelt die jetzt Kriminalpolizei.

Anwohner hören Schüsse in Mainstraße in Offenbach

Polizei leitet Fahndung ein

Fall gibt Rätsel auf

Offenbach - Am frühen Donnerstag (09.01.2020) haben mehrere Anwohner der Mainstraße in Offenbach der Polizei gemeldet, dass sie Schüsse gehört hätten. Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung ein. Gegen 2:15 Uhr suchten Einsatzkräfte den Ort ab und hielten mit den Anwohnern, die die Polizei informiert hatten, Rücksprache. Die nächtliche Fahndung brachte jedoch keine Ergebnisse.

Offenbach: Einschussloch in BMW

Am Abend desselben Tages meldete sich ein Autobesitzer, um eine Sachbeschädigung an seinem BMW anzuzeigen. An der Antenne seines Autos, die in Form einer Haifischflosse auf dem Dach befestigt ist, befand sich ein Einschussloch. Der Autobesitzer gab an, dass sein BMW in der Nacht zum Donnerstag in der Mainstraße in Offenbach im Bereich der Hausnummer 150 stand.

Offenbach: Kriminalpolizei ermittelt - Zeugen gesucht

Nun ermittelt die Kriminalpolizei in diesem Fall. Es werden dringend Zeugen gesucht, denen Personen oder Fahrzeuge gegen 2:15 Uhr im Bereich der Mainstraße in Offenbach aufgefallen sind. Hinweise und Beobachtungen können unter der Telefonnummer 069 8098-1234 gemeldet werden.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es bereits im August letzten Jahres: Damals schossen zwei Männer in der Bahnhofsstraße in Offenbach um sich.