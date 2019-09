Mehrfamilienhaus in Offenbach brennt - Feuerwehr rettet Familie 

In Offenbach hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr musste eine Familie retten.

Offenbach - Am frühen Samstagmorgen (21.9.2019) ist in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach ein Feuer ausgebrochen. Bevor die Feuerwehr am Brandort in der Neusalzer Straße eintraf, flüchtete ein Mann aus seiner brennenden Wohnung. Der Brand war im 3. Obergeschoss des Wohnhauses entstanden. Weshalb es zu dem Feuer gekommen ist, war noch nicht klar. Das berichtet die Feuerwehr Offenbach.

Da der Flur des Brandgeschosses komplett verraucht war und die Einsatzkräfte umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung nicht ausschließen konnten, wurde ein weiterer Löschzug zur Einsatzstelle angefordert.

Brand in Offenbach: Feuerwehr rettet Familie

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sowie eine Drehleiter der Berufsfeuerwehr Frankfurt unterstützten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Offenbach darauf hin, um alle Wohnungen im 3. und 4. Obergeschoss zu kontrollieren.

Schräg gegenüber der Brandwohnung im 3. Obergeschoss meldete sich eine Familie telefonisch bei der Leitstelle der Feuerwehr und machte am Fenster auf sich aufmerksam.

Das Ehepaar mit zwei kleinen Kindern wurde mit Brandfluchthauben durch den noch leicht verrauchten Flur ins Freie in Sicherheit gebracht.

Offenbach: Feuerwehr reagierte schnell

Der Brand wurde schnell gelöscht, so dass die Feuerwehr anschließend mit Lüftern den Bereich entrauchen konnte. Der verletzte Bewohner wurde vom Notarzt versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar, alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Indes hat die Feuerwehr in Offenbach mit brennenden Gartenhütten zu tun. Die Polizei vermutet Brandstiftung.