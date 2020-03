Krankenwagen kollidiert mit Auto – Unfall wirft Fragen auf

Unfall in Offenbach: Ein Krankenwagen ist auf dem Weg zu einem Einsatz, plötzlich stößt der Fahrer mit einem Auto zusammen. Der Hergang des Unfalls wirft Fragen auf.

Unfall mit Krankenwagen in Offenbach

mit in Kia wird in Nähe der Esso-Tankstelle beschädigt

wird in Nähe der beschädigt Polizei Südosthessen sucht Zeugen

Offenbach – Ein Krankenwagen ist am Freitagnachmittag (06.03.2020) in Offenbach mit einem Auto zusammengestoßen. Über den Hergang des Unfalls herrscht noch Unklarheit. Dies teilte die Polizei Südosthessen am Sonntag (08.03.2020) mit.

Unfall mit Krankenwagen in Offenbach: Frau hält mit Auto an Esso-Tankstelle an

Nach ersten Erkenntnissen hielt demnach eine 39-jährige Kia-Fahrerin in Höhe der Esso-Tankstelle auf der Sprendlinger Landstraße in Offenbach verkehrsbedingt an. Ein Krankenwagen, der im Einsatz war, fuhr links an dem Kia vorbei und berührte das Auto an der Seite. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall in Offenbach beschädigt, der Schaden beziffert sich laut Polizei auf etwa 2300 Euro.

Beide Betroffenen schildern den Unfall in Offenbach unterschiedlich. Die Polizei Südosthessen teilte dazu in einer Meldung mit: „Die 39-Jährige und der 20 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens gaben jeweils an, dass der andere ausgeschert sei.“

Nahe einer Esso-Tankstelle: Polizei sucht nach Unfall mit Krankenwagen in Offenbach Zeugen

Nach dem Unfall mit dem Krankenwagen nahe einer Esso-Tankstelle in Offenbach bittet die Polizei Südosthessen um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Polizei fragt: „Wer sah den Unfall zwischen Rettungswagen und Kia?“ Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Offenbach in Verbindung zu setzten. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 069/8098-5200 zu erreichen.

Unfall mit Krankenwagen nahe Esso-Tankstelle in Offenbach: Immer wieder sind Rettungsfahrzeuge verwickelt

Immer wieder kommt es in Offenbach zu Unfällen, auch Zusammenstöße mit Rettungsfahrzeugen, die auf dem Weg zu einem Einsatz sind, sind keine Seltenheit. Bei einem Unfall in Offenbach kollidierte ein Feuerwehrfahrzeug auf dem Weg zum Einsatz mit einem Auto. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Bei einem anderen Unfall in Offenbach mit einem Ford ohne Kennzeichen flohen die Insassen des Wagens. Die Polizei stand nach dem Unfall vor einem Rätsel.

tvd