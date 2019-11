Autofahrer aufgepasst: Experte warnt vor Inversionswetterlage

Das Wetter in Hessen wird neblig: Besonders Autofahrer sollten in den nächsten Tagen besonders vorsichtig sein.

Das Wetter in Hessen wird neblig: Besonders Autofahrer sollten in den nächsten Tagen besonders vorsichtig sein. Ein Experte warnt vor einer Inversionswetterlage.

Wetter in Hessen wird neblig und gefährlich

Autofahrer müssen bei diesem Wetter besonders aufpassen

Wetter-Experte spricht von Inversionswetterlage

Offenbach - Für die restlichen Novembertage können die Hessen sich auf schlechtes Wetter einstellen: Laut Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met wird es in den kommenden Tagen neblig und trüb. Nebel bedeutet vor allem für Autofahrer erhöhte Vorsicht auf den Straßen, schließlich ist schlechte Sicht ein häufiger Grund für Unfälle.

Wetter in Hessen: Nebel und Dunst erwartet

Typisches Wetter für den November bringt uns in Hessen Dunst oder Nebel. Ob dieser sich tagsüber auflöst, lässt sich demnach schlecht vorhersagen. Besonders die höheren Lagen im Mittelgebirge ragen meist aus dem Nebelmeer heraus und trotzen dem schmuddeligen Wetter.

Wetter in Hessen: Nebel und Dunst - „November dümpelt vor sich hin“

„Bei uns geht es wirklich sehr ruhig weiter. Der November dümpelt so vor sich hin. Bis zum Monatswechsel sind keine Schneefälle in Sicht und danach ist noch alles offen", so der Wetterexperte Jung darüber, welches Wetter uns in den kommenden Tagen in Hessen erwartet.

„Am Wochenende gibt es auch zunehmend eine Inversionswetterlage. Oben ist es sonnig und sehr warm und weiter unten stecken wir meist in Dunst oder Nebel fest. So geht es dann auch meist in der letzten Novemberwoche weiter. Richtung westliches Mittelmeer drohen dagegen neue Unwetter“, erklärt Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Für den Dezember sieht es eher nach einem weiteren sehr milden und auch nassen Monat aus. Ob der Winter da zumindest mal kleine Chancen hat ist derzeit fraglich.

Wetter in Hessen: Nebel und Dunst sorgen für ungemütlichen November

