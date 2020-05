Schwerer Unfall: Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Zusammenstoß in Offenbach wird eine Radfahrerin schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen.

In Offenbach wird eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Sprendlinger Landstraße schwer verletzt

Offenbach - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen (19.05.2020) ist laut einer Meldung der Polizei Südosthessen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 41-jährige Frau aus Offenbach fuhr um kurz nach 9 Uhr auf ihrem Trekkingrad die Sprendlinger Landstraße entlang in Richtung Taunusring. Als sie die Höhe der Hausnummer 21 erreichte, wechselte sie laut Angaben der Polizei vom Gehweg auf die Fahrbahn.

Unfall in Offenbach: Radfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Dort stieß die Fahrradfahrerin mit einem fahrenden Auto zusammen. Der 50-jährige Fahrer eines Daimler S350 habe versucht zu bremsen und auszuweichen, aber den Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern können. Die 41-jährige Frau stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus in Offenbach gebracht werden musste.

Die Polizei sucht nun nach den Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, deren Namen bisher unbekannt sind. Die Beamten bitten darum, dass sich alle Personen mit Hinweisen zum Unfallhergang bei dem 2. Revier in Offenbach (Berliner Straße 213) unter der Telefonnummer 069/8098 5200 melden.

Offenbach: Radfahrerin stieß mit Auto zusammen

Der Straßenverkehr ist für Radfahrerinnen und Radfahrer nicht ungefährlich. Immer wieder kommt es in der Region zu gefährlichen Unfällen. Besonders drastisch war der tödliche Unfall vor dem Sana-Klinikum, bei dem eine Radfahrerin von einem Linienbus überrollt wurde. Bei den Ermittlungen untersuchte die Polizei auch, ob die Frau womöglich auf die Straße geschubst wurde.

Auch an der Kreuzung zwischen Isenburgring und Buchrainweg in Offenbach kam es schon zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Autofahrer rammte den 37-jährigen Radler und verletzte ihn schwer. Dann machte sich der Fahrer mit einem Münchner Kennzeichen einfach davon.