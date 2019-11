Raubüberfall auf Wettbüro in Offenbach: Angestellter mit Schusswaffe bedroht

Bei einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Sprendlinger Landstraße wurde ein angestellter mit einer Schusswaffe bedroht - von den Tätern fehlt jede Spur

Offenbach - Am späten Samstagabend haben zwei Männer ein Wettbüro in der Sprendlinger Landstraße in Offenbach überfallen. Die Täter befinden sich noch auf der Flucht.

Es war gegen 23.10 Uhr als die Männer in das Wettbüro in der Sprendlinger Landstraße eindrangen und den Angestellten mit einer Schusswaffe bedrohten und zwangen, die Tageseinnahme herauszugeben. Mit einer Beute von mehreren Tausend Euro flohen die Räuber anschließend zu Fuß vom Tatort.

Offenbach: Schwerer Raub in Wettbüro

Der 56-jährige Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Er konnte eine eine Täterbeschreibung abgeben. Beide Täter waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß und trugen schwarze Sturmhauben. Vorallem die Kleidung ist dem Opfer in Erinnerung geblieben.

Polizei Offenbach sucht die Räuber: Wer hat etwas gesehen?

Beschreibung Täter 1

er hat eine Blue Jeans getragen

graue Jacke mit Abzeichen und einer weißen Kapuze

graue Handschuhe

schwarze Schuhe

Beschreibung Täter 2 (er bedrohte den Angestellten mit der Schusswaffe)

schwarzweiße Trainingsjacke mit Kapuze

schwarze Hose

schwarze Schuhe

blaue Handschuhe



Bisher fehlt von den Räubern jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Hinweise.

Im Frankfurter Nordend verhinderte ein mutiger Angestellter den Raub in einer Spielothek - der Täter zog erfolglos davon.



ror