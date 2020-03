Fünf Jugendliche geraten in Streit - plötzlich sticht einer zu

Messerattacke in Rodgau (Kreis Offenbach): Ein Streit unter Jugendlichen ist eskaliert.

In Rodgau (Kreis Offenbach ) ist ein Streit unter Jugendlichen eskaliert

(Kreis ) ist ein Streit unter Jugendlichen eskaliert Ein 18-Jähriger erlitt eine Stichverletzung Die Polizei steht vor einem Rätsel

Rodgau - Auf offener Straße ist am Mittwoch (25.03.2020) in Rodgau (Kreis Offenbach) ein Streit eskaliert. Mehrere Jugendliche waren in den Disput involviert - am Ende erlitt einer der Beteiligten eine Stichverletzung. Die Gründe für die tätliche Auseinandersetzung sind noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich fünf junge Männer auf der Ober-Rodener Straße in Höhe des Ortsgerichts aufgehalten. Es entwickelte sich zunächst ein Streit zwischen zwei der fünf Jugendlichen. Dann zog einer der Beteiligten eine Stichwaffe - die Polizei in Offenbach geht von einem Messer aus - und stach zu. Ein 18-Jähriger aus Rodgau erlitt dabei eine Stichverletzung im Rückenbereich.

Rodgau (Kreis Offenbach): Opfer nach Streit im Krankenhaus

Die Polizei wurde um 16.58 Uhr alarmiert. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden, laut Polizeipräsidium Südosthessen besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die anderen vier Jugendlichen waren nach der Messerattacke vom Tatort geflüchtet.

Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei bereits einen 19-Jährigen festnehmen. Noch im Laufe des Donnerstags (26.03.2020) soll er einem Richter vorgeführt werden. Ob er derjenige war, der dem Opfer aus Rodgau bei Offenbach die Stichverletzung zugefügt hat, darüber konnten die Beamten noch keine Aussage treffen. Die Hintergründe des Streits sind ebenso Teil des laufenden Ermittlungsverfahrens wie die Frage, ob der junge Mann, mit dem das Opfer in Streit geraten war, zugestochen hat, oder ob es einer der anderen drei war. Auch in welchem Verhältnis die Jugendlichen zueinander stehen, ist noch offen.

Streit in Rodgau (Kreis Offenbach) eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zu den anderen drei Männern dauern an. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

msc

Ebenfalls mit einem Messer hat ein Fahrgast einen Busfahrer in Rodgau verletzt. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art. In einem anderen Fall wurde eine Frau aus Rodgau bei einem Streit mit ihrem Ex-Mann mit einem Messer verletzt. Die genauen Hintergründe sind allerdings unklar.