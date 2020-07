Gruppe schlägt auf Mann ein: Zeugensuche nach brutalem Angriff

Ein Mann wurde bei einem Angriff in der Friedhofstraße in Offenbach verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Offenbach - Zwei Männer wurden am Donnerstagabend (16.07.2020) Opfer eines Angriffs in der Offenbacher Innenstadt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Opfer des Angriffs in Offenbach im Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei befanden sich ein 48-Jähriger und sein Begleiter gegen 23 Uhr in ihrem Opel Corsa auf Höhe der Hausnummer 80 in der Friedhofstraße in Offenbach. Unvermittelt kamen mehrere andere Männer hinzu und fingen an, das Auto des 48-Jährigen zu demolieren. Als der Autofahrer ausstieg, griffen die Männer auch ihn an und schlugen auf ihn ein.

Nachbarn in der Friedhofstraße waren durch den Vorfall alarmiert worden. Als die Angreifer sahen, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Das Opfer des Angriffs erlitt Prellungen, Hämatome und eine Platzwunde am Kopf. Der Mann aus Offenbach musste nach dem Angriff in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er stationär behandelt. Sein Begleiter wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Zeugen des Angriffs in Offenbach gesucht

Welchen Hintergrund der Angriff hatte, ist noch völlig unklar. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, konnte das Opfer noch keine genauen Angaben zu den Umständen machen. Allerdings konnten Zeugen des Vorfalls die Angreifer beschreiben.

Ein Angreifer trug ein weißes T-Shirt und dazu eine rote Bascap.

Ein weiterer Angreifer war mit einem roten T-Shirt bekleidet.

Alle drei Angreifer hatten einen dunklen Teint und trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Angriff in Offenbach aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Hergang der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 069 8098-5100 zu melden. Hinweise nimmt auch jede weitere Dienststelle der Polizei entgegen.

Auch bei einem anderen Vorfall kam es zu einem unvermittelten Angriff in Offenbach. Ein Mann schlug einem anderen eine Schaufel auf den Kopf. In einem weiteren Fall wurde ebenfalls ein Mann von drei Unbekannten angegriffen*. (red