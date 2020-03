Auto kracht in Bus: Mann und Mädchen (10) verletzt

In Seligenstadt ist ein Linienbus mit einem Auto kollidiert. Dabei wurden ein Mann und ein Kind verletzt.

Unfall im Landkreis Offenbach

im Landkreis Auto kollidiert mit Linienbus in Seligenstadt

Zwei Personen wurden verletzt

Seligenstadt - Am Donnerstagmittag (05.03.2020) kam es in Seligenstadt im Landkreis Offenbach zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 14 Uhr fuhr eine 45-jährige Busfahrerin die Kaiser-Karl-Straße entlang, um an der nächsten Kreuzung in die Babenhäuser Straße abzubiegen. Beim Abbiegen beachtete die Busfahrerin laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos nicht. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Seligenstadt (Landkreis Offenbach): Auto kollidiert mit Linienbus - Personen verletzt

Bei dem Busunfall an der Kreuzung Kaiser-Karl-Straße/ Babenhäuser Straße wurden zwei Personen verletzt. Ein zehn Jahre altes Mädchen, das während des Unfalls im Bus saß, klagte über Schmerzen im Arm.

Auch der Fahrer des anderen Autos musste wegen Schmerzen an der Wirbelsäule im Krankenhaus versorgt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Trotz Unfall in Seligenstadt (Landkreis Offenbach): Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018. In den ersten elf Monaten des Jahres 2019 verloren insgesamt 211 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr und damit drei weniger als von Januar bis November 2018, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden Mitte Januar mitteilte.

Unfallstatistik: Niedrigster Wert seit 30 Jahren

Auch bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten und der Zahl der Verunglückten gab es nach Angaben der Statistiker einen Rückgang. In den ersten elf Monaten des Vorjahres seien 18.817 Unfälle mit Personenschaden registriert worden.

Das seien 5,5 Prozent weniger als von Januar bis November im Jahr 2018 gewesen. Die Zahl der Verunglückten sei um 5,2 Prozent auf 24.907 Personen zurückgegangen. Das seien die niedrigsten Werte der letzten 30 Jahre gewesen, sagte ein Sprecher des Landesamtes Hessen.

Von Luisa Ebbrecht

Immer wieder kommt es in der Region zu schweren Unfällen. Auf der Offenbacher Landstraße in Seligenstadt wurde bei einem Unfall im Oktober 2019 ein zehnjähriger Junge schwer verletzt. Im Januar 2020 löste ein Mann bei einem Auto-Unfall einen Stromausfall in Seligenstadt aus.