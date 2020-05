Unfall in Offenbach: Auto rammt Radfahrer (14) – dann fährt der Mann weiter

Unfall in Offenbach: Ein 14-jähriger Junge ist am Montag in Offenbach von einem Auto gerammt worden.

Offenbach – Ein 14-jähriger Junge ist am Montagnachmittag (25.05.2020) in Offenbach angefahren worden, während er mit seinem Fahrrad unterwegs war. Die Polizei sucht jetzt nach dem Autofahrer, der in den Unfall verwickelt war.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Polizei fuhr der 14-jährige Junge am Montag gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradstreifen im Lämmerspieler Weg in Richtung Emmastraße in Offenbach.

Zeitgleich fuhr ein unbekannter Mann mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Kreuzungsbereich von Lämmerspieler Weg und Emmastraße kam es zu einem Unfall, berichtet die Polizei.

Unfall in Offenbach: Jugendlicher Radfahrer von Auto angefahren

Der 14-jährige Junge fuhr zunächst auf dem Fahrradstreifen. Ohne auf den Verkehr und das ihm entgegenkommende Auto zu achten, soll er dann mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn an der Einmündung zur Emmastraße in Offenbach gefahren sein.

Der entgegenkommende Autofahrer sah den Jungen offenbar zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und sein Fahrzeug stoppen. Es kam zum Unfall.

Unfall in Offenbach: Autofahrer rammt jugendlichen Radfahrer und fährt einfach weg

Der Autofahrer fuhr den Jungen mit seinem Fahrzeug an. Nach dem Unfall soll der Mann aus seinem Auto ausgestiegen sein. Zeugen berichten, er habe sich um den 14-jährigen Radfahrer gekümmert.

Dann stieg er jedoch in sein Auto und fuhr einfach weg, ohne dem Jungen seine Personalien mitzuteilen. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer und bittet um Zeugenhinweise.

Radfahrer angefahren: Polizei Offenbach sucht nach Unfall Zeugen

Der Autofahrer wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß.

Er ist zwischen 50 und 60 Jahre alt.

Der Mann trug eine Brille.

Die Polizei Offenbach bittet den Autofahrer, sich zu melden. Auch alle weiteren Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter 069/8098-5100 beim 1. Revier der Polizei Offenbach zu melden.

