Klage gegen Zuschuss-Satzung erfolgreich: Kita-Urteil vom VGH Kassel mit landesweiter Auswirkung

Von: Frank Sommer

Die Finanzierung der Kitas in Offenbach sorgt bei Freien Trägern für Ärger. Das Gericht in Kassel gab einer Klage recht - und das Urteil könnte noch Konsequenzen haben.

Offenbach - Kinderbetreuung ist gefragt, doch die Kosten für Betreuung oder Verpflegung steigen permanent: Zwei freie Träger von Kitas in Offenbach haben gegen die Zuschuss-Satzung der Stadt geklagt – und vom Verwaltungsgerichtshof (VGH) Hessen Recht bekommen. Mit Interesse wurde die Begründung des Urteils erwartet. Inzwischen liegt sie vor und zeigt, dass das Urteil landesweit Folgen haben kann.

Der zehnte Senat des Kasseler VGH schreibt nämlich, dass die Kommunen nicht in die Freiheit der Berufsausübung der freien Träger mit Regelungen eingreifen dürfen, etwa indem die Anzahl der Schließtage, die Nutzung bestimmter Software oder die Höhe des Kita-Beitrags vorgeschrieben wird – all dies hatte die Stadt Offenbach den freien Trägern zur Bedingung für Betriebskostenzuschüsse gemacht.

Mehrfach betonen die Richter, dass es freien Trägern zusteht, ihre Gebühren nach eigenen Regeln festzusetzen. In der Begründung heißt es: „Träger der freien Jugendhilfe gestalten ihr Rechtsverhältnis zum Bürger aber autonom (...). Dies bedeutet aber auch, dass die Höhe des Entgelts einer Leistung, die von einem freien Träger einer Kindertageseinrichtung erbracht wird, nicht einseitig von Seiten des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (...) festgelegt werden darf.

Zusätzlich gibt es das Problem, dass Hessen im Gegensatz zu anderen Bundesländern keine gesetzliche Regelung zu den Schließtagen von Kitas hat. Die Kommune dürfe dann aber die Zahl von Schließtagen nicht zur Voraussetzung für Förderungen machen.

Für alle Kommunen, die in ähnlicher Weise durch Gebührenvorschriften oder Festlegung der Zahl der Schließtage in die Gestaltungsfreiheit freier Träger eingreifen, hat das Urteil somit Konsequenzen. Es dürfte spannend sein zu beobachten, ob sie selbst ihre Satzung überprüfen, oder ob freie Träger anderer Kommunen sich auf das Urteil berufen.

Das Urteil, das in bestimmten Teilen auch der städtischen Position zustimmt, wird größtenteils von den freien Trägern begrüßt. „Wir haben ja das Problem, dass die Kosten immens gestiegen sind, die Zuschüsse aber nicht – und höhere Gebühren durften wir nicht erheben“, sagt Andrea Egerer von Starthaus. „Nun hat das Gericht entschieden, dass wir die Beiträge selbst festsetzen dürfen“, sagt Katharina Mavrosumi von Glückspilz.

Kita-Urteil des VGH

Der Verein Glückspilz und die gemeinnützige Gesellschaft Starthaus haben im Herbst 2019 Klage beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel gegen die Offenbacher Satzung zur Bezuschussung von Kindertagesstätten vom 14. Juni 2018 eingereicht. Der Verein Glückspilz betreibt die Kita „Villa Kunterbunt“, die gemeinnützige Gesellschaft Starthaus die Kitas „Potz Blitz“ und „Ratz + Rübe“. Unter Aktenzeichen 10 C 1271/19.N urteilte der zehnte Senat des Gerichtshofs, dass die Satzung unwirksam ist, da die Stadt mit der Satzung in Selbstbestimmung und Berufsausübung der Freien Träger eingegriffen habe. „Finanzielle Förderung darf nicht dazu missbraucht werden, die Autonomie der freien Jugendhilfe im Kern anzutasten“, heißt es in der Urteilsbegründung.