Offiziell: Amazon will in der Wetterau bauen

Nun ist es offiziell: Amazon will in der Wetterau ein Verteilzentrum bauen.

Gerüchte gab es bereits im Sommer. Nun ist es offiziell: Amazon will in der Wetterau ein Verteilzentrum bauen.

Jetzt ist es endlich raus: Amazon will auf der Gewerbefläche bei Grund-Schwalheim bauen. Wie Bürgermeister Wilfried Mogk am Freitagnachmittag mitteilte, sei dort ein Verteilzentrum geplant, in dem Pakete für die Kunden umgeladen werden. "Der Gemeindevorstand hat am Dienstag den städtebaulichen Erschließungsvertrag geschlossen", sagte Mogk. Entsprechend sei in der Anhörung zum Bauantrag eingetragen worden, dass die Erschließung des Gewerbegrundstücks durch den Vertrag gesichert sei.

Amazon in der Wetterau: Gerüchte kursierten schon im Sommer

Gerüchte, dass Amazon nach Echzell kommt gab es laut wetterauer-zeitung.de* bereits im vergangenen Sommer. Damals war im Internet eine Stellenanzeige des Online-Versandhändlers für den Standort Echzell aufgetaucht. Nach einer Anfrage von wetterauer-zeitung.de*, was es damit auf sich hat, wurde der Standort in der Stellenanzeige geändert. Eine Pressesprecherin von Amazon sagte: Es habe sich um einen Fehler gehandelt. Auf die Frage, ob dennoch ein Bau geplant ist, sagt sie: "Wir haben jetzt leider nichts anzukündigen." Auch der Eigentümer der Fläche, ein Privatmann aus dem Taunus, wollte sich damals nicht gegenüber der Wetterauer Zeitung äußern.

Aktuell sind sowohl auf dem Portal "LinkedIn" als auch auf dem Job-Portal auf der Homepage von Amazon wieder Stellen für den Standort Echzell ausgeschrieben. Gesucht werden ein Junior Manager Logistik (m/w/d) und ein Bereichsleiter Logistik (m/w/d).

Weitere Informationen folgen.

*wetterauer-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks