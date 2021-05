Ohne Corona-Test und App läuft nichts: Hünfelder Paar macht Urlaub auf Sylt

Modellregion an der Nordsee

Seit Monaten sind Reisen in Deutschland nicht möglich, weil Hotels und Pensionen Touristen nicht beherbergen dürfen. In einigen Modellregionen Schleswig-Holsteins wurde dieses Verbot nun aufgehoben: zum Beispiel auf Sylt. Die Hünfelder Markus Ullrich und Marcus Ritz machen dort gerade Urlaub.

Sylt - Eigentlich wollten Markus Ullrich und Marcus Ritz in dieser Woche nach Schönau am Königsee, jetzt ist es Sylt geworden. Weil die größte deutsche Nordseeinsel momentan eine der wenigen Regionen ist, in der überhaupt Urlaub möglich ist. Der Kreis Nordfriesland nimmt – wie einige andere Modellregionen in Deutschland – an der testweisen Öffnung der Tourismusbetriebe teil. Seit Samstag dürfen Touristen wieder auf Sylt einreisen* – unter bestimmten Voraussetzungen.

„Wir mussten dem Hausverwalter, bei dem wir ein Zimmer gemietet haben, vorab den Nachweis über einen Negativtest zusenden. Den Test haben wir im Bürgerzentrum am Schlachthof in Fulda* gemacht“, erklärt Ullrich. Auch auf der Insel wird regelmäßig getestet. Denn nur mit einem negativen Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist, dürfen Restaurants betreten werden. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.