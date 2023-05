Oper Frankfurt geht mit elf Premieren in die neue Spielzeit

Mit elf Premieren und einem mit Spannung erwarteten neuen Generalmusikdirektor geht die Oper Frankfurt in die nächste Spielzeit. Der Spielplan sei eine Mixtur von neu geplanten und coronabedingt verschobenen Produktionen, sagte Intendant Bernd Loebe am Dienstag. Geplant sind zudem 13 Wiederaufnahmen sowie weitere Angebote - insgesamt stehen mehr als 450 Veranstaltungen auf dem Programm.

Frankfurt/Main - Als erste Neuproduktion feiert am 23. September Donizettis „Don Pasquale“ im Bockenheimer Depot Premiere.

Ab der neuen Saison hat Thomas Guggeis das Amt des Generalmusikdirektors (GMD) inne und folgt damit auf Sebastian Weigle. Es sei ein großes Glück ein „Opernhaus des Jahres“ zu übernehmen, das in besserer künstlerischer Verfassung nicht sein könnte, schreibt der 29-Jährige, der aktuell an der New Yorker Met im Einsatz ist, im Programmheft zur neuen Spielzeit. Die Oper Frankfurt war im vergangenen Herbst bei einer Experten-Umfrage der Zeitschrift „Opernwelt“ erneut zum „Opernhaus des Jahres“ gewählt worden.

Guggeis absolvierte neben seiner Ausbildung zum Dirigenten auch ein Physik-Studium und begann seine musikalische Karriere als Assistent von Daniel Barenboim an der Berliner Staatsoper, wo er zuletzt als Kapellmeister tätig war.

Im Oktober feiert Mozarts „Le nozze de Figaro“ Premiere, bei der sich Guggeis mit Alden Gatt am Pult abwechseln wird. Im November steht dann „Le Grand Macabre“ von György Ligeti - ebenfalls unter der Leitung von Guggeis - auf dem Programm: eine Frankfurter Erstaufführung, die eigentlich zwei Jahre früher eingeplant war. Weitere Premieren sind beispielsweise Verdis „Aida“ unter der Leitung von Erik Nielsen oder Jacques Offenbachs „Die Banditen“ (Musikalische Leitung: Karsten Januschke). Ab April leitet Guggeis dann Wagners „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“. „Natürlich will ein neuer GMD auch seine Visitenkarte mit Wagner abgeben“, sagte Loebe.

Der Intendant zog bei der Präsentation des Spielplans auch eine erste Bilanz zur aktuellen Spielzeit: So habe die Auslastung mit Stand Ende April wieder bei über 80 Prozent gelegen. „Das sind sehr gute Zahlen.“ Und: „Die Einnahmen bewegen sich genau da, wo wir sie erwartet haben. Und wir werden am Ende der Spielzeit aller Voraussicht nach sogar über dem liegen, was wir uns vorgenommen haben.“ dpa