Oper Frankfurt mit Angebot für Wohnsitzlose

Die Oper Frankfurt. © Arne Dedert/dpa

Die Oper Frankfurt hat gemeinsam mit anderen Unterstützern rund 20 wohnsitzlose Menschen zu einer Vorstellung in ihr Haus eingeladen. „Wir wollen eine kulturelle Teilhabe ermöglichen“, sagte Dramaturgin Deborah Einspieler. Gezeigt werde an diesem Mittwoch (7. Juni) „Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janáček - „ein kurzweiliges Stück mit einer schönen Ausstattung und einer Geschichte, die für jedes Alter funktioniert“.

Frankfurt/Main - Bereits im März hatten mehrere obdach- oder wohnsitzlose Männer und Frauen an einer Führung durch die Oper Frankfurt teilgenommen und einen Blick hinter die Kulissen geworfen. „Da habe ich ein großes Interesse wahrgenommen, einige wollten auf jeden Fall wiederkommen“, sagte Einspieler. „Und jetzt sitzen wir am Mittwoch in der Vorstellung.“ In der kommenden Spielzeit soll es ähnliche Angebote für Obdachlose geben.

Die Aktion erfolgt im Rahmen des Frankfurter Projekts „Straßen-Uni“, ein kostenfreies Bildungsangebot für obdachlose und wohnungslose Menschen. Dahinter stehen die Stiftung Polytechnische Gesellschaft, die Katholische Erwachsenenbildung und die Franziskustreff-Stiftung. dpa