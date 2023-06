Opium-Rohstoff Schlafmohn in Schrebergarten angebaut

Mohnblumen wachsen auf einem Feld im Dorf Prjadiwka in der Region Dnipropetrowsk. © ---/Ukrinform/dpa

In einer Kleingartenanlage in Rüsselsheim haben Fahnder mehr als 300 Schlafmohn-Pflanzen sichergestellt und einen 53-Jährigen vorläufig festgenommen. Ein Schrebergarten und ein Nachbargrundstück seien nach vorliegenden Erkenntnissen durchsucht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Schlafmohn werde zur Herstellung von Opium benutzt, der Besitz sei nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten.

Rüsselsheim - Der 53-Jährige sei während der Durchsuchung am Montag auf dem Grundstück erschienen und ist den Ermittlungen zufolge für den Schrebergarten verantwortlich. Er sei vernommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln sei eingeleitet worden. dpa