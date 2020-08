Auf keinen Fall essen! Rückruf bei Tegut: Paprika-Mix kann Pestizid enthalten

Ein Paprika-Mix ist von einem Rückruf betroffen. In dem Produkt wurden giftige Pestizidrückstände nachgewiesen.

Kassel - Derzeit ist ein Paprika-Mix von einem Rückruf betroffen. Die belgische Firma Veiling Hoogstraten teilt mit, dass der Artikel „Paprika-Mix-500g“ (rot-gelb-grün) mit der Charge T: 149524 betroffen ist. Der Grund? In dem Gemüse wurde ein Insektenbekämpfungsmittel nachgewiesen, das für den Menschen giftig sein kann.

Der Paprika-Mix wurde über die Supermarktkette Tegut verkauft. Von dem Verzehr wird dringend abgeraten. Kunden, die den von dem Rückruf betroffenen Artikel bereits gekauft haben, können diesen in einem Tegut-Markt zurückgeben.

Rückruf von Paprika: Gemüse kann Gift enthalten

Der Kaufpreis vom Produkt wird allen Verbrauchern erstattet. Wie lebensmittelwarnung.de am Donnerstag (20.08.2020) berichtet, wurde die Paprika in verschiedenen Bundesländern in Deutschland verkauft. Diese Bundesländer sind von dem Rückruf betroffen:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Thüringen

Rückruf: Paprika kann Gift enthalten - Gesundheitliche Folgen drohen

Die Umweltorganisation Greenpeace erklärt, dass besonders die langsame und zeitversetzte Wirkung von Pestiziden gefährlich ist. Das Gift soll die Zellteilung stören, das Erbgut verändern, das Immunsystem beeinträchtigen, Allergien auslösen und sogar Krebs begünstigen.

Rückstände von Pestiziden sind häufig Grund für einen Rückruf. 2002 seien etwa 20 Prozent aller EU-Alarmfälle auf Pestizide zurückgegangen. Die größten Gefahren für Menschen gehen von Fungiziden (Wirkstoffe gegen Pilze und Sporen) und Insektiziden (Wirkstoffe gegen Insekten) aus.

Rückruf: Paprika bei Tegut kann Gift enthalten - Nicht verzehren

Bei Unklarheiten und weiteren Fragen können sich Kunden an die Kundenbetreuung von Tegut wenden. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/000 22 33 und per E-Mail unter info@tegut.com.

Vom Rückruf betroffen Paprika-Mix 500g (rot-grün-gelb) Charge T: 149524 Herkunft Belgien Klasse 1

Rückruf von Paprika: Produkt kann Gift enthalten - Vom Verzehr wird abgeraten

Tegut ist ein deutsches Unternehmen im Lebensmittelhandel mit Hauptsitz in Fulda. Die Supermarktkette, die über den Rückruf von Paprika informiert, hat 278 Filialen mit rund 5780 Mitarbeitern in Hessen, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Baden-Württemberg.

Bereits seit den 1980er Jahren gehören zum Sortiment neben herkömmlichen Supermarkt-Produkten auch viele Bio-Lebensmittel. Nach eigenen Angaben des Unternehmen setzt sich Tegut auch für innovative und moderne Fertigungsmethoden bei der Produktion ein.

Weitere Produkte von Rückruf betroffen

