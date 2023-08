Partystimmung in Bad Nauheim: Elvis Festival startet am Freitag

Von: Jacob von Sass

Am kommenden Wochenende findet wieder das European Elvis Festival in Bad Nauheim statt. Fans aus der ganzen Welt werden erwartet.

Bad Nauheim – Auch etliche Jahre nach seinem Tod hat Elvis Presley alias der „King of Rock ’n’ Roll“ Fans auf der ganzen Welt. Anlässlich seines Todestages (16. August 1977) findet auch dieses Jahr wieder das European Elvis Festival im hessischen Bad Nauheim (Wetteraukreis) statt. Am Freitag (18. August) startet die große Feier in ihrer 21. Auflage und geht bis Sonntag (20. August). Die Veranstalter erwarten Elvis-Enthusiasten aus der ganzen Welt.

Karten für European Elvis Festival in Bad Nauheim sind noch erhältlich

Natürlich wurde für die Elvis Fans ein breites Programm organisiert, damit diese ihr großes Idol gebührend feiern können. So soll vor allem die Party am Freitag (19. August) ein besonderes Highlight des Festivals sein. Aber auch die zahlreichen musikalischen Acts sollen dem Publikum so richtig einheizen und es zurück in die 60er und 70er versetzen. Ein Kombiticket für alle drei Tage kostet 28 Euro. Wer nur freitags und samstags feiern möchte, zahlt 18 Euro. Der Eintritt zur großen Elvis-Party am Freitag in der Trinkkuranlage kostet dann noch einmal 25 Euro extra.

Elvis Presley fasziniert auch nach seinem Tod die Fans. Am Wochenende (18.-20. August) feiern diese den „King of Rock ’n’ Roll“ beim European Elvis Festival in Bad Neuheim. © dpa

Vielseitiges Programm bei European Elvis Festival in Bad Nauheim

In ganz Bad Nauheim wird es über das Wochenende viele Veranstaltungen anlässlich des European Elvis Festivals geben. Hier ein paar Höhepunkte des Programms:

Freitag (18. August): 11 und 14 Uhr Führung: Elvis – der King in Bad Nauheim; 18 Uhr Offizielle Festivaleröffnung; 20 Uhr Elvis-Party

11 und 14 Uhr Führung: Elvis – der King in Bad Nauheim; 18 Uhr Offizielle Festivaleröffnung; 20 Uhr Elvis-Party Samstag (19. August): 11 Uhr Drawing the King – Zeichenkurs für echte Fans; 11.30 bis 19.30 Uhr Music Contest; 13 Uhr, Classic Cars on Tour; 21 Uhr Elvis-Vinyl-Party

11 Uhr Drawing the King – Zeichenkurs für echte Fans; 11.30 bis 19.30 Uhr Music Contest; 13 Uhr, Classic Cars on Tour; 21 Uhr Elvis-Vinyl-Party Sonntag (20. August): 12 Uhr Verkaufsoffener Sonntag in Bad Nauheim; 13 Uhr Gewinner Music Contest; 16.30 Uhr Film und offizieller Festivalabschluss

„Mein Leben als Elvis“: Auch Nils Strassburg tritt mit seiner Big Band in Bad Nauheim auf. Allerdings schon am Mittwoch (16. August).

Wie komme ich am besten zum Elvis Festival nach Bad Neuheim?

Da viele Veranstaltungen des Festivals in der Innenstadt oder ihrer Nähe stattfinden, empfiehlt sich die Anreise mit dem Zug. Der Hauptbahnhof von Bad Nauheim ist nämlich nur 15 Minuten zu Fuß entfernt. Aber auch die Anreise mit dem Auto oder Wohnmobil ist ganz einfach möglich. Entweder erreicht man die Stadt über die A5 aus Richtung Kassel oder Frankfurt oder Gäste nehmen die A45 aus den Richtungen Frankfurt oder Dortmund.

Parkplätze für Autos und E-Autos stehen in Bad Nauheim zur Verfügung, so zum Beispiel der Parkplatz Bahnhof Ost Am Goldstein oder der Parkplatz in der Schwalheimer Straße. Auch einen Stellplatz für Reisende mit dem Wohnmobil gibt es in der hessischen Kurstadt.

Wie wird das Wetter am kommenden Wochenende auf dem Elvis Festival?

Die Fans des „King of Rock ’n’ Roll“ können sich am kommenden Wochenende auf fantastisches Wetter freuen. An allen drei Tagen soll die Sonne vom Himmel strahlen. Teilweise werden Temperaturen von bis zu 31 Grad erwartet. Regen ist für das European Elvis Festival nicht angesagt. (Jakob von Sass)