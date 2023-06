Leichenteile in Müllsäcken: Polizei bestätigt – Identität des Toten geklärt

Von: Caspar Felix Hoffmann, Florian Dörr, Erik Scharf

Teilen

Am Pfingstmontag entdecken Passanten in Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau eine Leiche. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen von einem Verbrechen aus.

Update vom Freitag, 2. Juni, 12.10 Uhr: Nach dem Fund von sterblichen Überresten einer Person am Montagabend (29. Mai) im Bereich von Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) haben Polizei und Staatsanwaltschaft offiziell bestätigt, was bisher nur kolportiert worden war: „Die sterblichen Überreste des Mannes waren in Säcken verpackt“ gefunden worden.

Neu ist in den Angaben die Identität des Toten: Es handelt sich demnach um die sterblichen Überreste eine 79-jährigen eritreischen Staatsangehörigen aus Mörfelden-Walldorf. Seit Mittwoch (24. Mai) galt er als vermisst. Er war von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Letztmalig wurde er am Tag seines Verschwindens um 19 Uhr gesehen.

Das Polizeipräsidium Südhessen nach dem Leichenfund von Mörfelden-Walldorf die Mordkommission „2905“ eingerichtet. Aktuell ermitteln über 20 Beamtinnen und Beamte in dem Fall.

In Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt haben die Ermittler der Mordkommission unter der Rufnummer 06151 969-53200 ein Hinweistelefon geschaltet. Auf diesem können auch Nachrichten in eritreischer Sprache entgegengenommen werden. Zudem wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei mit folgender Frage an die Öffentlichkeit: Wer hat im Zeitraum zwischen dem 24. Mai und dem 29. Juni 2023 rund um den Bornbruchsee oder auch im Bereich Mörfelden-Walldorf verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten?

Offenbar wurden Leichenteile in Müllsäcken in Mörfelden entsorgt. © 5vision.news

Mörfelden-Walldorf: Staatsanwaltschaft äußert sich nach Leichenfund – Körperteile in Müllsäcken?

Update vom Mittwoch, 31. Mai, 10 Uhr: Zur Frage, ob die am Pfingstmontag (29. Mai) in Mörfelden-Walfdorf im Kreis Groß-Gerau gefundene Leiche tatsächlich zerstückelt und in Plastiktüten verpackt war, will sich die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht äußern. Die Ermittlungen befänden sich noch in einem frühen Stadium und dauerten an. Fest stehe aber schon jetzt: Der Anfangsverdacht eines Verbrechens scheine sich zu erhärten.

Die Leiche sei inzwischen obduziert worden, aber noch nicht zweifelsfrei identifiziert – dies werde in Kürze geschehen, so die Staatsanwaltschaft. In Kürze sollen zudem weitere Informationen veröffentlicht werden.

Passanten machen schrecklichen Fund: „Sterbliche Überreste einer Person“ – Leichenteile in Müllsäcken?

Erstmeldung vom Dienstag, 30. Mai: Mörfelden-Walldorf – Schrecklicher Fund in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau): Am Montagabend (29. Mai) fanden Passanten die „sterblichen Überreste einer Person“, wie die Polizei Südhessen am Dienstag (30. Mai) mitteilte. Die Leichenteile sollen - das berichten die Reporter von 5vision.news - „anscheinend zerstückelt in mehreren Müllsäcken an einem Feldweg“ in der Nähe des Kalksandsteinwerkes in Mörfelden aufgefunden worden sein. Vor Ort sind noch Markierungen der Spurensicherung zu erkennen.

Die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt war zunächst für eine Bestätigung der Reporter-Informationen nicht verfügbar.

Gegen 22 Uhr hätten die Zeugen die Polizei alarmiert. „Die Identität steht noch nicht fest und soll ebenso wie die Todesursache im Rahmen einer Obduktion geklärt werden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. „Weitere Auskünfte können mit Hinblick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden“, teilte die Polizei zum Abschluss mit. (cas, esa)

Am Pfingstwochenende wurde bei einem Fußballturnier in Frankfurt ein Jugendlicher bei einer Schlägerei tödlich verletzt.