Erstmals in Hessen: Großer Textil-Discounter eröffnet neue Filiale

Der Textil-Discounter Pepco betreibt zehn Filialen in Deutschland. Nun eröffnet die erste Filiale in Hessen seine Pforten.

Wetzlar – Der Name Pepco dürfte in Hessen vielen Menschen noch kein Begriff sein. Die Expansion des Discounters, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, wie etwa Kik, Action und TKMaxx, hat hierzulande erst so richtig am 28. April 2022 angefangen. An diesem Tag eröffnete die erste Pepco-Filiale in Berlin, im Einkaufszentrum Boulevard. Mit Stand heute gibt es zehn Filialen in Deutschland, die meisten davon im Osten.

Bis zu 2.000 weitere sollen deutschlandweit folgen. Nun soll auch ein Laden in Hessen, im Forum in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis), eröffnet werden, bestätigt Pepco-Pressesprecher Jan Zylka auf Anfrage dieser Redaktion. Es wäre die erste Filiale in Hessen. Zeit also, sich das in Deutschland aufstrebende Unternehmen genauer anzuschauen.

Textil-Discounter Pepco bald auch in Wetzlar: Was ist das eigentlich für ein Unternehmen?

Seinen Ursprung hat Pepco 1999 in Polen, gegründet als Zweigstelle des britischen Budget-Einzelhändlers Jackson & Brown. 2004 wurde das Unternehmen dann von der pepkor-Gesellschaft in Südafrika übernommen und der Name wurde von „Stretcher“ in „Pepco“ umgewandelt.

Dann ging es steil bergauf: Bis 2012 eröffnete Pepco in Polen 400 Filialen. Die Expansion ging ab 2013 weiter ins europäische Ausland. Da kommen in 18 Ländern mehr als 3.000 Filialen zusammen. In Deutschland, genauer in Berlin, ging es aber erst knapp zehn Jahre später los. Im Januar 2023 eröffnete Pepco einen weiteren Store in der Hauptstadt - dies war Nummer 3.000.

Grundsätzlich werden bei Pepco Haushaltswaren, aber keine Lebensmittel angeboten. Das Unternehmen konzentriert sich in seinen Läden vorrangig auf Mode für Erwachsene und Kinder zu Discounter-Preisen. Dazu zählt Bekleidung, inklusive Schuhe. Andere Textilien werden auch angeboten, wie etwa Handtücher, Decken und Kissenbezüge. Unter das Angebot mischen sich aber auch andere Non-Food-Ware, wie zum Beispiel Deko-Artikel, Gläser und Schüsseln - oder, passend zur Jahreszeit, auch mal Schulbedarf. Vergleichbar ist das Angebot mit den Discountern KiK, Action, aber auch mit TKmaxx, das eine Filiale im Seltersweg in Gießen betreibt.

Pepco bald auch in Wetzlar: Wann öffnen die Pforten des Discounters im Forum?

Interessante Städte für Pepco für Neueröffnungen seien solche, die mindestens 20.000 Einwohner hätten und freie Ladenflächen von mindestens 400 Quadratmetern anbieten könnten, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Läden sollten sich in Orten wie Einkaufsstraßen oder Shopping-Malls befinden.

Wetzlar erfüllt die Anforderungen von Pepco mit seinen mehr als 54.000 Einwohnern und mit dem Shoppingcenter „Forum“. Die Filiale soll „in den kommenden Monaten“ eröffnet werden, informiert Pepco-Sprecher Jan Zylka. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest. Auf einer Liste des Unternehmens, mit 16 deutschlandweiten Eröffnungen im August, ist Wetzlar aber nicht aufgeführt.

Das Forum in Wetzlar wird von der ECE Marketplaces GmbH betrieben. Die hat eine Kooperation mit Pepco und plant eine Reihe weiterer Pepco-Eröffnungen in seinen Shoppingcentern in Deutschland. (Emanuel Zylla)

