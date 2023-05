Reinigungskraft half bei OP an Mainzer Uni-Klinik – Arzt entlassen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Bei einer Operation in der Uni-Klinik Mainz ist keine OP-Schwester anwesend. Statt eine zu organisieren, lässt sich ein Arzt von einer Putzfrau assistieren.

Mainz – Die Vorwürfe gegen die Mainzer Uni-Klinik sind unglaublich: Eine Reinigungskraft soll von einem Arzt als OP-Schwester eingesetzt worden sein. Die Uni-Klinik hat den Vorfall inzwischen bestätigt. Zuerst hatte die Allgemeine Zeitung Mainz darüber berichtet. Eine OP-Mitarbeiterin, die in einem benachbarten Operationssaal eingesetzt war, hatte den Fall öffentlich gemacht.

Eine OP-Schwester greift nach einer Zange. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Reinigungskraft hilft im OP der Uni-Klinik Mainz aus

Nach Angaben der Uni-Klinik Mainz fand die Operation, bei der einem Patienten ein Zeh amputiert werden sollte, vor zweieinhalb Jahren statt. Die beiden ursprünglich für den Eingriff vorgesehenen Chirurgen wurden zu einem Notfall gerufen, weshalb ein weiterer Arzt einsprang. Obwohl es üblich ist, bei derartigen Eingriffen eine Pflegekraft als Assistenz hinzuzuziehen, hatte er dies offenbar nicht getan. Die Uni-Klinik gab an, dass er möglicherweise geglaubt habe, die Operation allein durchführen zu können.

Später sei der teilweise narkotisierte Patient jedoch unruhig geworden. Der Arzt habe sich daraufhin an die ihm bekannte Reinigungskraft gewandt. Er habe sie gebeten, das Bein des Patienten zu halten, während der Zeh amputiert werde. Die Reinigungskraft sei dieser Bitte nachgekommen und habe dem Arzt auch die chirurgischen Instrumente gereicht.

Arzt der Uni-Klinik Mainz nach Prozess vor Arbeitsgericht entlassen

Die Uni-Klinik Mainz bedauere den Vorfall ausdrücklich. Der Arzt sei abgemahnt und nach einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht schließlich entlassen worden.

In der Mainzer Uni-Klinik geht es seit einiger Zeit turbulent zu. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Brandbrief der Chefärzte an den Aufsichtsrat der Uni-Klinik für Aufsehen gesorgt. Darin kritisierten sie die Arbeit des Kaufmännischen Direktors Christian Elsner. Unter ihm habe sich die finanzielle Situation der Uni-Klinik in den vergangenen Jahren extrem verschlechtert. (cas)

Auch die Uni-Klinik Frankfurt kommt nicht zur Ruhe: Ihr Direktor Jürgen Graf ist wegen Untreue angeklagt. Ihm wird Betrug vorgeworfen.