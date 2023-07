Pflegebedürftige Frau tot: Tochter und Enkel vor Gericht

Wegen des Todes einer pflegebedürftigen 94 Jahre alten Frau stehen seit Freitag die 62 Jahre alte Tochter sowie der 26 Jahre alte Enkelsohn vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt ihnen gemeinschaftlichen Totschlag durch Unterlassen zur Last. Rettungssanitäter hatten die demenzkranke Seniorin im Oktober 2019 in der verwahrlosten Wohnung der Tochter in einem völlig desolaten Zustand vorgefunden.

Frankfurt/Main - Einen Tag später starb die Rentnerin im Krankenhaus. Am ersten Verhandlungstag räumte die 62-Jährige die Vorwürfe weitgehend ein und erklärte, mit der Pflege überfordert gewesen zu sein. dpa