Mann prallt auf Autobahn gegen Leitplanke - dann kracht ein Lkw in den Unfall

Auf A67 bei Pfungstadt (Hessen): Das Auto prallte gegen die Leitplanke, ein nachfolgender Lkw konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den Unfall.

Unfall auf der A67 bei Pfungstadt (Hessen): Ein Mann verliert die Kontrolle über sein Auto und kracht in die Leitplanke. Ein Lkw kann nicht mehr ausweichen.

Pfungstadt - Ein Mann ist mit seinem Mercedes-Benz auf der A67 bei Pfungstadt (Hessen) im Landkreis Darmstadt-Dieburg gegen die Leitplanke geknallt. Er war gegen 03.30 Uhr in Fahrtrichtung Darmstadt unterwegs, als er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor.

Pfungstadt (Hessen): Mann baut Unfall auf A67 - Lkw kracht in Auto

Das Auto prallte gegen die Leitplanke auf der rechten Fahrbahn, doch es kam noch schlimmer: Ein nachfolgender Lkw konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Auto. Bei dem Unfall in Pfungstadt (Hessen) wurden die beiden Insassen des Pkw verletzt und mussten in ein Krankenhaus geliefert werden.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Wie genau es zu dem Unfall des Pkw kam, muss die Polizei nun ermitteln. Fur die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur auf der A67 bei Pfungstadt (Hessen) für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

nc

Ein Unfall auf der A5 bei Darmstadt endete tödlich. Ein 19-Jähriger wurde nach dem Unfall verurteilt. Die Polizei nennt nun Details.