Pico und Flocki leiden: „Vielleicht finden wir Hundefreunde, die ihnen zeigen, dass die Welt gar nicht so gruselig ist“

Von: Sebastian Richter

Im Gießener Tierheim landen die beiden Malteser-Hunde Pico und Flocki. Ihre vorherige Halterin konnte sich nicht mehr um sie kümmern – das sieht man ihnen an.

Gießen – Wenn Hunde unverschuldet im Tierheim landen, ist das für alle Beteiligten unschön. Manchmal ist es allerdings besser für Tier und Halter, die geliebten Schützlinge in andere Obhut zu geben - auch wenn es schwerfällt und auch wenn es weh tut.

Diesen Schritt gegangen ist nun die ehemalige Halterin der beiden Hunde Pico und Flocki. Ihre Besitzerin habe sich nicht mehr um die beiden Hunde kümmern können, schreibt der Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V. auf Facebook. Bei diesem Tierheim sind die beiden Malteser-Mixe zeitweise untergekommen. Offenbar war ein artgerechtes Halten der Tiere schon vorher nicht mehr wirklich möglich, denn „der Zustand der beiden Kleinhunde ist wirklich nicht gut“, heißt es vom Tierheim weiter.

Pico und Flocki warten im Tierheim Gießen auf ein neues Zuhause, in dem sich gut um sie gekümmert wird. © Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V./Screenshot Facebook

„Beide sind noch sehr misstrauisch und mit der Situation im Tierheim völlig überfordert“, beschreiben die Tierschützer die Lage von Pico und Flocki. „Vermutlich haben sie schon lange nicht mehr gesehen als ihre Besitzerin und die Wohnung.“

Tierheim-Hunde Flocki und Pico warten unzertrennlich in Gießen

Nun beginnt also die Suche nach einem neuen Zuhause, in dem die beiden noch einmal richtig glücklich werden können. Im besten Fall sollen sie zusammen bleiben, denn Pico und Flocki sind offenbar ein eingespieltes Team und hängen sehr aneinander, so das Tierheim. „Vielleicht finden wir ja Hundefreunde, die ihnen zeigen, dass die Welt gar nicht so gruselig ist, wie es derzeit scheint“ so der Wunsch der Tierschützer in Gießen.

Flocki ist fünf Jahre alt, Pico ein Jahr älter. Kastriert sind sie nach Angaben des Tierheims noch nicht, auch der Besuch einer Hundeschule werde empfohlen. Wer den beiden Hunden ein Zuhause bieten möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@tsv-giessen.de oder per Telefon unter der Nummer 0641/52251 beim Tierschutzverein Gießen und Umgebung melden. (spr)

Auch die Hundedame Sunshine hat es ins Tierheim Gießen verschlagen. Sie ist etwas ängstlich, aber wenn sei einen Menschen kennt, sehr verschmust.