Pilot verunglückt tödlich mit Ultraleichtflugzeug

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Pilot ist am Montag in der Nähe des südhessischen Michelstadt mit seinem Ultraleichtflugzeug tödlich verunglückt. Der 56-Jährige stürzte laut Polizei mit seinem motorisierten sogenannten Drachen-Trike kurz nach dem Start rund 50 Meter vom Flugplatzes entfernt in einen Baum. Seine Verletzungen waren tödlich. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar.

Michelstadt - Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz, konnten für den Mann aber nichts mehr tun. dpa