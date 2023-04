Polizei entdeckt bei Wohnungsdurchsuchung Waffen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Odenwald hat die Polizei mehrere Waffen gefunden. Es habe sich um Stich- sowie Schreckschuss- und Signalwaffen gehandelt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Zudem sei in der Wohnung des 51-Jährigen aus dem Gersprenztal am Montag Munition entdeckt worden. Die Beamten trafen den Mann in einem nicht versicherten Fahrzeug an, außerdem bemerkten sie in dem Haus einen manipulierten Stromzähler.

Darmstadt - Sie hatten die Wohnung bei Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz durchsucht. dpa