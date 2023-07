Polizei: Etwa 60 streikende Lastwagenfahrer an A5-Raststätte

LKW Fahrer einer polnischen Spedition streiken auf dem LKW-Parkplatz an der Raststätte Gräfenhausen West. © Lando Hass/dpa

Auf der südhessischen Raststätte Gräfenhausen an der Autobahn 5 bei Darmstadt haben sich nach Polizeiangaben am Samstag rund 60 streikende Lastwagenfahrer aus Osteuropa aufgehalten. Diese Zahl sei über den Tag recht stabil geblieben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am frühen Abend. Die Polizei fahre regelmäßig dort Streife, es sei bisher alles ruhig geblieben.

Gräfenhausen - Hintergrund für den Streik sind Lohnforderungen der unter anderem aus Georgien, Usbekistan und Tadschikistan stammenden Fahrer an ihre polnische Spedition. In Gräfenhausen hatten bereits im April rund 60 Fahrer desselben Unternehmens wochenlang gestreikt, um Lohnzahlungen durchzusetzen.

Der Streik hatte auch Aufmerksamkeit auf die Situation ausländischer Fernfahrer gerichtet. Nach Angaben der Transportarbeitergewerkschaft vom Freitag führen die Fahrer individuelle Verhandlungen über ausstehende Lohnzahlungen und intransparente Abzüge. dpa