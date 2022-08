Feuerwehr rückt zu Waldbrand aus – dann finden sie eine Leiche

Von: Constantin Hoppe

Bei einem Waldbrand nahe der A3 finden Einsatzkräfte eine Leiche. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eppstein - Schreckliche Entdeckung nahe der A3: Am Donnerstagvormittag (4. August) ist in der Gemarkung Eppstein im Main-Taunus-Kreis zwischen Niedernhausen und Bremthal eine Leiche gefunden worden. Das bestätigte die Polizei gegenüber dieser Redaktion.

Was war passiert? Gegen 11:30 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Waldbrand an der L3028 in Nähe der A3 verständigt. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten diesen Sachverhalt schnell bestätigen.

In einem Waldstück bei Eppstein findet die Polizei ein ausgebranntes Auto – und eine Leiche. © 5Vision.Media

Leichenfund nach Waldbrand bei Eppstein - Hintergründe noch unklar

Rund 40 Quadratmeter Fläche im Wald waren in Flammen aufgegangen, in dem betroffenen Bereich stand zudem ein Kleinwagen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Doch dabei machten die Feuerwehrkräfte eine erschreckende Entdeckung.

Bei einem Feuerwehreinsatz in Eppstein wurde am Donnerstag (4. August) eine Leiche entdeckt. © 5vision

Wie die Polizei Westhessen auf Anfrage bestätigte, wurde bei den Löscharbeiten ein ausgebranntes Fahrzeug mit einer leblosen Person aufgefunden. Die Person lag neben dem Fahrzeug, berichtet ein Polizeisprecher. Ob es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen handelt oder andere Umstände zum Brand führten, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Der Bereich um den Fundort ist abgesperrt. (con)

