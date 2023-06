Großeinsatz am Flughafen Frankfurt: Zwischenfall in der Luft - Landebahn zeitweise gesperrt

Von: Florian Dörr

Teilen

Am Flughafen Frankfurt kommt es am Donnerstag zu einem Zwischenfall. Die Auswirkungen sind deutlich, zahlreiche Flüge sind offenbar betroffen.

Frankfurt - Aufregung am Donnerstagmorgen (15. Juni) am Flughafen Frankfurt: Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei sind im Einsatz. Die Landebahn Nordwest wird gesperrt, wie der Airport später bestätigen wird. Es ist 7.45 Uhr am Luftdrehkreuz. Kurz zuvor der Schock in der Luft: Auf dem Lufthansa-Flug LH1375 von Breslau (polnisch: Wroclaw) in Polen nach Frankfurt hatten Passagiere und Flugpersonal Rauch gerochen, wie die Bild berichtet. Der Flughafen wurde alarmiert und eine Sicherheitslandung eingeleitet.

Die Auswirkungen sind enorm, nicht nur am Flughafen Frankfurt. Offenbar werden zahlreiche Flüge umgeleitet. Auf Twitter berichten Nutzer: „Wir hätten um 9 Uhr landen sollen und sind nun in Stuttgart, um nachzutanken, weil wir am Flughafen Frankfurt nicht landen konnten“, schreibt etwa ein Nutzer in englischer Sprache. Auch nach Frankfurt-Hahn wurden Maschinen offenbar umgeleitet.

Eine Lufthansa-Maschine muss eine Sicherheitslandung am Flughafen Frankfurt einleiten. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Flughafen Frankfurt: Landebahn Nordwest zeitweise gesperrt - Flüge nach Zwischenfall umgeleitet

Sogar von einer kompletten Sperrung des Airports ist die Rede: „Jemand eine Ahnung, warum der Flughafen Frankfurt geschlossen ist?“, heißt es am Donnerstagmorgen ebenfalls auf Twitter. Das wird sich am Ende als falsch herausstellen, einzig die Nordwest-Landebahn, die in den vergangenen Tagen bereits für Schlagzeilen gesort hatte, war zeitweise dicht. „Für eine gute Stunde“, heißt es später beim Flughafen Frankfurt.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Am Ende landet Flug LH1375 ohne weiterreichende Zwischenfälle: Die Lufthansa-Maschine vom Typ CRJ-900LR kann selbstständig von der Landebahn rollen. Auch die Passagiere verlassen das Flugzeug geordnet über die Türen. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Und letztlich waren die Flugreisenden aus dem Flieger von Breslau nach Frankfurt noch diejenigen, die von den weiterreichenden Folgen wie Verspätungen und Umleitungen am wenigsten mitbekamen: Sie landeten immerhin am Zielflughafen.

Gegenüber Bild bestätigt die Lufthansa den Zwischenfall: „Auf dem Flug LH1375 von Wroclaw nach Frankfurt gab es vor der Landung eine Rauchentwicklung in der Kabine.“ (fd)