Gutes Näschen: Polizisten riechen Cannabis und entdecken große Menge Drogen

Fulda - In der Wohnung eines 56-jährigen Mannes aus Fulda konnten Polizisten am Montagnachmittag (17.08.2020) rund ein Kilo Drogen sicherstellen. Gefunden wurden größere Mengen an Cannabis und Amphetamin, sowie eine geringe Menge Kokain.

Bei einem Einsatz sind Beamte der Schutzpolizei Fulda durch den Geruch von Cannabis auf die Wohnung eines 56-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus aufmerksam geworden. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnung des Mannes.

Drogen in Wohnung gefunden: Polizei nimmt zwei Männer fest

Plötzlich klingelt ein 21-Jähriger an der Tür. Als die Polizisten ihn durchsuchen, finden sie ebenfalls Cannabis.

Insgesamt konnten neben den Drogen noch weitere Gegenstände gefunden und sichergestellt werden, die zum Verkauf der Substanzen dienen. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen und zum Polizeipräsidium Osthessen gebracht.

Drogen in Fulda entdeckt: Richter erlässt Haftbefehl

Der 56-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, der jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Der 21-Jährige durfte nach den Maßnahmen der Polizei wieder gehen. Nun müssen sich beide Männer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Auch in Korbach hatte die Polizei den richtigen Riecher. Sie kontrollierten einen Autofahrer in Korbach. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Außerdem hat die Polizei Drogen* gefunden. Der 24-Jährige wird daraufhin festgenommen.

Ein junger Mann wird von der Polizei in Bad Gandersheim angehalten. Er steht unter Einfluss von Drogen*. Eine Blutprobe ergibt: Positiv auf Cannabis. Auch ihm jetzt drohen Konsequenzen. (Karolin Schaefer) hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

