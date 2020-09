Mann belästigt junges Mädchen auf offener Straße: Das Opfer reagiert genau richtig

In Fulda hat sich ein unbekannter Mann vor einem kleinen Mädchen entblößt. Er versuchte, das Opfer zu einem Gefallen zu „überreden“.

Fulda - Ein unbekannter Mann hat im Kreis Fulda offenbar ein junges Mädchen belästigt und versucht, sich vor seinem Opfer selbst zu befriedigen. Laut Polizei sprach der Mann das Kind am Donnerstagabend, 23.09.2020, gegen 19.15 Uhr in Bad Salzschlirf im Kreis Fulda an.

Polizei Fulda: Mädchen in der Müser Straße angesprochen

Der bislang unbekannte Mann, verwickelte das 9 Jahre alte Mädchen in der Müser Straße demnach in ein Gespräch. Wie die Polizei Fulda berichtet „bat er das Kind um eine Gefälligkeit und wollte es dafür bezahlen“.

Kurz darauf ging er in Richtung eines Gebüsches und zog seine Hose herunter. Laut Polizei ergriff das Mädchen daraufhin die Flucht und rannte direkt nach Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet bei der Suche nach dem Tatverdächtigen um Hilfe aus der Bevölkerung. Der Verdächtige wird demnach wie folgt beschrieben:

Alter: circa 35 Jahre Größe: 170 Zentimeter Haare: Kurz und braun Sprachbild: akzentfreies Deutsch Oberteil: weißes T-Shirt mit roter Aufschrift Hose: braune Jeans Schuhe: schwarze Schuhe mit blauen Schnürsenkeln

Hinweise können unter Telefon (0661) 105-0 an das Polizeipräsidium Osthessen gegeben werden. Alternativ auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (luc)